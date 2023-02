Andrea Lago: 'Se van a sentir identificadas las mujeres que vivieron hechos de violencia'

Huellas en la arena es una novela que sale de los cánones de novela rosa. Es una historia que atrapa e interpela con los tópicos que toca en su narrativa. Es así como Andrea Lago cuenta la historia de una mujer que sufre intensamente por su pasado y un presente que promete acabar con su vida. En exclusiva charló con Diario 13 de los secretos de su obra lanzada por El Emporio.

En este libro encontramos la historia de Abbie Johnson quien vivió en una familia llena de amor en California. Ella, sus padres y hermanas le hicieron creer que la familia feliz es posible. Y eso es lo que buscaba, pero su vida se tropieza con la de un argentino, Alejandro García Martínez, quien es heredero de una gran fortuna.

Con una mirada cautivadora y todos los ingredientes, él la conquistó. Incluso le propuso matrimonio, a lo que ella sin pensar deja a su novio de la adolescencia y se va a la Argentina. Allí su vida cambia, se llena de lujos, pero además un panorama de lo más horrible para quien ama el amor. Amelia Flores es su suegra y ella con Alejandro la manipulan de mil maneras. Su vida está en la cuerda floja, pero sigue por esa concepción de familia.

En su relató cuenta como pierde todo, hasta su hijo, a quien no ve desde una fatídica noche que la llevó a prisión durante varios años y luego a California con la promesa de no volver a Buenos Aires. Su regresó a Estados Unidos la une a un señor muy simpático y a su amor de la infancia, quienes de a poco le devuelven el brillo y las ganas de luchar. La imperdible historia de Andrea Lago no deja de lado temas como la violencia de género, la muerte y la manipulación familiar.

La autora comentó en Diario 13 'Pongo sobre la mesa del tema de la violencia de la de género y las injusticias porque es algo que vivimos a diario. Creó que todavía existe mucho machismo en el mundo y va a ser muy difícil de erradicar y por eso me interesó la historia además de algo que me sucedió a mí en un momento'. En la misma línea ella señaló 'esta historia ficticia pero hay muchas mujeres, como hombres que se van a sentir reflejados. No en cómo termina la historia sino en lo que le sucede a las personas que sufren violencia'.

En su escrito, Andrea deja ver que no todos los hombres son iguales, allí entra el rol de Jake, quien para ella es 'la contracara de la moneda de este machismo. Él fue su primer amor y después de todo lo que ella vive aparece en su vida. Todas las personas aparecen en el momento justo después de un momento fuerte'. A la vez aludió 'él viene para mostrar esa contracara de que no todos los hombres son violentos. Él viene a apuntalar esta Abby que está en decadencia y no sabe cómo subsistir en su vida'.

La escritora argetina confesó 'En todas mis novelas trato de poner el rol de la familia como algo importante, porque la familia no es solamente sanguínea sino con quién se comparte el día a día'. 'La segunda parte, esta narrada en primera persona y habla de la vivencia de Abby cuando llegó a Buenos Aires y se casó. Muestra las experiencias buenas y malas y por qué llega a hacer lo que es y porque vuelve a California luego de 15 años' informó Andrea. Todo este panorama de la vivencia de la protagonista la llevó a aseverar 'sí se van a sentir identificadas aquellas mujeres que vivieron hechos similares'.

Con mucho esmero en su tarea, la escritora comentó 'Siempre voy a seguir trabajando con tema que estén enlazados a la actualidad, porque todo lo que es actual es importante'. A ello le sumó 'Siempre intento la parte de la vida de las personas que las que realmente padecen. Así que detrás de las historias de amor te cuento hay algo que ensombrece que pone a pensar. También me gusta colocar los finales felices porque se lo merecen los personajes'.