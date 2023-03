Desde "Agitando pañuelos" hasta "Zamba para olvidar", en un video imperdible 

Fabián Barrera es integrante del reconocido grupo sanjuanino "Trío Sintonía", uno de los más destacados en el cántico folklórico. Mantuvo una entrevista en Banda Ancha por motivo de la presentación de un videoclip con clásicos del cancionero argentino.

Barrera explicó que el video clip que estrenaron se compone "de 4 canciones, es un mix de folclore, son mitades de grandes clásicos; 'Agitando pañuelos', 'Zamba para olvidar', 'La Cerrillana' y terminamos con un chamamé que es muy conocido por el chaqueño, 'La Ley y la Trampa'".

"Como Sintonía no se dedica exclusivamente al folclore decidimos armar este mix", relató. "Dijimos bueno, hagamos folclore con algo de máquina, de cosas renovadas y no hacerlos completos, si no abordarlos hasta la mitad", detalló.

Acerca de la colaboración que brindó el cantante local Andrés Cantos, el músico explicó que "sabemos que tuvo una gran participación en La Voz Argentina y dijimos '¿por qué no?', ya que lo hemos hecho con cantantes super conocidos de la provincia y dijimos por qué no invitarlo ya que tenemos buena relación, tenía buen pasar en los medios. Fue la mejor opción invitarlo".

El videoclip está disponible en plataformas como Youtube y aquí te lo dejamos:

"Poetas guerreros", una canción dedicada a los veteranos y caídos de Malvinas

Sobre este punto, Fabián contó que "lo que se viene por delante, para el 2 de abril hemos hecho una canción propia y justamente hoy filmamos un video, homenaje a los caídos de Malvinas, que se llama 'Poetas Guerreros'".

"Ya la habíamos grabado en una oportunidad pero decidimos darle una vueltita de rosca y ahora hacer la producción audiovisual para presentarlo el 2 de abril", explicó el artista. Es una canción muy bonita, muy sentida", destacó.