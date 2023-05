El conmovedor testimonio de la mamá de una niña transgénero: una historia de amor

Gabriela Mansilla escribió ya 8 libros y uno de ellos es de cabecera para muchas familias que están buscando entender las identidades de género desde las infancias. Su hija, Luana dio a conocer su autopercepción del género a los 2 años, y desde allí comenzó la lucha de una familia por los derechos de la niña que esta a punto de cumplir 16 años. Gabriela, escritora y activista, estuvo en Banda Ancha comentando lo referido a los derechos LGBTQ+ y como fue su lucha.

'Tenemos que entender que los genitales no definen la identidad de las personas. La identidad se construye en base a estas categorías de géneros que tenemos' comenzó Mansilla. Luego aludió que estas niñeces 'vienen a romper con estos patrones y esas normas que están preestablecidas desde antes de su nacimiento y que nos antecede como personas, porque son somos seres culturales'.

'Volcamos muchas expectativas, esperamos de estas niñeces jueguen con la muñeca si tienen vulva y si tienen pene que juegan a la pelota o le ponemos el trajecito de spider-man, y no todas las niñas se identifican con eso' señaló la escritora. Además dijo 'ahí entra la historia de Luana que vienen a contarnos quién es desde muy temprana edad, desde los 2 años ella se puso mi ropa se puso a contarme la manera que pudo que sentía'. En este marco comentó que las niñeces no pueden decir que no se sienten identificados con el género que les asignaron al nacer y se autoperciben de otro modo, sino que lo hacen desde el lenguaje corporal y emocional.

A su vez detalló que el género es una construcción: 'lo más importante, es saber que no se nace varón, ni se nace mujer. Son categorías de género, los cuales la sociedad se va construyendo. Pero lo más importante es que con que se sienta cómodo. Cuando las niñeces no están cómodas, hay que empezar a escucharlo para ver qué está diciendo'.

Del mismo modo explicó que es necesario que los adultos se pongan en el lugar que les corresponde y en este caso es cuidar esa niñez, 'ellos no vienen a satisfacer nuestras expectativas, sino que vienen a ser libres y asusta la libertad' dijo la madre de Luana. En esta línea, detalló que todas las ideologías preconcebidas suelen atentar contra los derechos de las niñeces. Además destaco que Argentina es pionera en leyes que avalan y protegen los derechos de identidad.

Cabe decir que Luana en el 2013, cuando tenía 6 años recibió su DNI, fue el primero en el mundo. 'Llevo más de 12 años de lucha y militancia y se que hoy hay más de 1500 DNI en el país de niños y niñas transgénero. Esta es una realidad que viene te golpea la puerta de tu casa', confirmó Mancilla.

En este punto resaltó que recibieron mucha violencia por romper con los presuntos moldes de familia, 'me han dicho muchas cosas, incluso he tenido personas orando en la puerta de mi casa por los genitales de mi hija. Pero con una violencia enorme' mencionó. 'El tema existió siempre solamente que ahora el reclamo es más potente, porque ahora no viene mi hija con 15 años a reclamar, sino salimos las familias a exigir lo que nuestros hijos les corresponde' precisó la mamá escritora.

Ella escribió 8 libros donde refleja la realidad de su familia. 'Yo nena, yo princesa' es uno de los títulos que se convirtió en una película que está en la plataforma Star Plus, la cual fue dirigida y guionada que Federico Palazzo. Esta adaptación tiene como particularidad que es la primera película en el cine donde la protagonista es una niña transgénero.