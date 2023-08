Romina Riera: ´Me interesa que las políticas culturales ganadas sigan sosteniéndose´

Una mujer llena de energía, proyectos y sueños llega a Canal 13 San Juan, para hablar sobre sí misma y su pasión por el arte.

En esta oportunidad, Romina Riera es la nueva “Mujer Activa” que priorizando su amor por la actuación, relató en primera persona sus comienzos y militancia en esta rama artística.

Al comienzo de la entrevista, Romina expresó: “Siempre lo más importante es el amor, el respeto y la genuinidad, sin eso no hay nada (en la vida misma también). Creo que el teatro es un intercambio constante de quien está arriba del escenario (ya sea actuando dirigiendo o en la técnica) y del público, por eso la única forma es desde el amor y la sinceridad, es para mí el modo de atravesar o intervenir a quien va a verte”, comentó la entrevistada.

“´Es un espacio de militancia´ y me interesa que me vean no solo como una artista sino como una militante”, aseguró Riera.

Mis referentes siempre son mujeres. Podría nombrar a todas mis amigas hacedoras. Aprendo mucho de ellas no solo de quienes se dedican a actuar, sino utileras, directoras, técnicas, iluminadoras, productoras.

Intentando definirse a sí misma, Romina se reconoció como temperamental, verborrágica, divertida, amable y empática.

Acerca de su contacto con el teatro, la Mujer Activa aseguró: “El teatro siempre me interesó como espectadora y cada vez que iba a ver obras yo me imaginaba en el escenario, nunca podía dejar de mirar todo el universo que se genera en ese micro mundo, salía conmovida pensando en la sensación de estar ahí arriba y transmitir mis emociones. Aunque en muchas ocasiones parezco súper desinhibida, suelo ser muy vergonzosa. Comencé a tomar talleres de niña y en el secundario tuve un gran maestro Rubén Castro que falleció hace muchísimo tiempo, hasta que un día arranqué con Lanotannegra taller, hicimos una obra que se llamaba De salmuera y fue un proceso que me generó muchos aprendizajes”, recordó.

Luego Romina sumó: “En el medio comencé a estudiar en Mendoza alternando la maternidad y la actuación. Un tiempo antes había dejado de estudiar historia para comenzar con estudios teatrales acá en la UNSJ y a partir de entonces el teatro se convirtió en parte de mi mundo, siempre está presente, jugando, soñando, o simplemente espectando. Todo el tiempo ando teatreando y me encanta”.

“Cuando me crucé con el teatro vi “Luisa” (Lanotannegra), y desde entonces no pude dejar de admirar a la Negra López y a la Tachi Saez. Me convertí en una especie de seguidora de la obra, la fui a ver muchas veces me sabía el texto, me emocionaba cada vez que veía la historia”, recordó Romina a Diario 13 San Juan.

“También me interesa siempre la mirada de Mechi Rivero de algún modo las casualidades y el teatro nos cruzaron y me encanta escucharla. Así mismo, Coyi Aguiar que, para mí no sólo es una referente en la actuación, sino uno de los ejemplos más hermosos de maternar, trabajar y hacer lo que amas con toda la energía”.

Con varios proyectos por delante, Romina Riera relató: “Hace poco comenzamos a entrenar/ensayar bajo la dirección de Pato Lucero y con la actuación de Coyi Aguiar y mía. Estamos arrancando un proceso hermoso. Por otro lado, hace un tiempo, con Jesús Ojeda estamos pensando en Evita, leyendo “La Razón de mi vida” e imaginando que diría ella en cada nuevo acontecer político de nuestro país. Sobre esto, quizás pronto salga algo, o quizás siempre nos encontremos en el proceso, pero el proceso en sí mismo es una de las cosas que más me interesa de todo esto”, dijo Romina.

Para cerrar la actriz habló de sus máximas aspiraciones y sueños: “Quisiera hacer hincapié en la militancia y la resistencia, como proyecto a futuro me interesa que las políticas culturales que hemos ganado en el último tiempo sigan sosteniéndose, que podamos seguir trabajando produciendo y profesionalizando el teatro, la música, la danza”, cerró la entrevistada.