Gastón Martín Sisterna: "Este libro surgió de un sueño en donde vi a los personajes"

Este lunes y para comenzar a contar las actividades culturales que suceden en la provincia, en Banda Ancha, Romina González recibió a Gastón Martín Sisterna para hablar sobre el lanzamiento de un importante libro.

La presentación de “Amor a la carta”, será el 29 de noviembre en la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes" y sobre la novela el invitado comentó: “Este es el tercer libro con el que vuelo al proceso literario ‘Amor a la carta’. La idea de creación de este libro surge por un sueño en donde vi a los personajes como interactuaron por única vez y luego comienza la comunicación a través de postales. Son 88 cartas que generan un suspenso muy interesante porque no existe un contexto para explicar el por qué de las situaciones que rodean al personaje”, explicó el escritor.

Luego sumó: “Hay una leyenda en Neuquén, en los bosques, donde la gente desaparecía, esa es una de las tramas que tiene este relato también policial. La verdad es que el efecto que tiene el libro, que lo hago a través de mis cuentos de ficción, también presentan este tipo de ocultismo, estas cuestiones que no son de este mundo. Hay romance establecido en las cartas, pactado entre las personas pero surgen estos hechos que tienen una conexión más profunda con los personajes”, explicó Sisterna.

Acerca de la idea de plasmar su sueño en un libro, el invitado comentó: “Fue una revelación en esa madrugada me desperté y comencé a escribir la primera carta. Luego comencé a ponerle nombre a los personajes, por ejemplo la primera carta del '63 en una Argentina muy convulsionada, me hizo entender que las cartas son una vía de posibilidades. Hoy en día las cartas no se usan mucho”.

Desafío

“Son 88 cartas pero este libro tiene un juego establecido con el lector de que una de las cartas no está en el libro. El lector la va a recibir vía postal, siguiendo el juego propuesto. El sistema será que el lector espera la última carta que hace conexión a todo el libro y, lo interesante es tener una interacción con el lector cercana, personalizada”.

Acerca de cómo acceder al libro el artista comentó: “Los primeros libros serán difundidos en formato virtual, en forma gratuita y luego me pueden seguir en mis redes sociales y ahí pueden consultar en adquirir la obra en papel”.

El Dato

“Amor a la carta”

29 de noviembre, 19.30 horas

Sala de audio y video de la FFHA