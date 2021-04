Hoy Singapur – Primera Parte

Veamos….

Singapur es el país más pequeño del sudeste asiático, ubicado al sur de Malasia y desde fines del siglo II fue parte de varios imperios vecinos, pero también estuvo ocupada por los ingleses quienes la usaban como puesto comercial.

Al país llegan 15 millones de turistas para disfrutar de una mezcla de jungla, tecnología, buena educación, respeto racial y centros comerciales invadidos por primeras marcas que se pelean por estar acá.

Su territorio se divide en cinco consejos de desarrollo comunitario. Su capital es la ciudad de Singapur, por lo que Singapur es una ciudad-estado. Está situado al sur del Estado de Johor en la Península de Malasia y al norte de las islas Riau de Indonesia, separadas de estas por el Estrecho de Singapur. Con 700 km², es el país más pequeño del Sudeste Asiático y su territorio ha crecido constantemente con tierras ganadas al mar.

También fue parte de la vieja Indochina.

Esa porción de tierra que existía entre India y China y conforman los actuales países de Camboya, Vietnam, Laos, Myanmar y Tailandia y que estuvieron bajo dominio francés hasta el año 1954. La capital de Indochina era Hanói, pero cada territorio mantuvo cierta autonomía al tener distintos monarcas, aunque el poder real estuvo siempre en manos de las autoridades francesas.

En septiembre de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la Francia derrotada por el III Reich sufrió la ocupación del territorio por parte de Japón después de una breve resistencia de las tropas francesas allí estacionadas. Esto permitía a Japón un acceso directo a China desde el sur, algo que formaba parte de la dominación japonesa de todo el Océano Pacífico. Pero los japoneses mantuvieron la regencia francesa en Indochina.

Durante la ocupación japonesa de la región, se produce La Batalla de Singapur, el 15 de febrero de 1942, donde los japoneses derrotan a las tropas australianas y británicas, tomando unos 130.000 prisioneros. La batalla de Singapur supuso la mayor derrota del Imperio Británico contra los japoneses y para los historiadores, esta fue la mayor derrota del Imperio Británico en toda su historia.

Singapur sería renombrada Syonan-to (Luz del Sur) y ésta es la etapa más oscura de la historia de Singapur, pues el ejército japonés impuso duras medidas contra la población, cometiendo numerosas atrocidades como La Masacre de Sook, donde murieron miles de civiles chinos. Los japoneses buscaron venganza contra los chinos y eliminaban a quien tuvieran un sentimiento anti japonés. Los chinos, eran una cultura predominante en Singapur y proporcionaban apoyo material a China en su guerra contra Japón. Este fue una de los motivos para la invasión japonesa de Singapur y posteriores atrocidades infligidas por la ocupación japonesa a los chinos. Las ejecuciones en masa se llevaron entre 25.000 y 50.000 vidas. El resto de la población también tuvo dificultades durante los tres años y medio de ocupación japonesa.

Los soldados británicos y australianos permanecieron prisioneros en la Prisión de Changi y muchos fueron transportados en los Barcos del Infierno, donde algunos fallecieron por causa de sus heridas, y fueron enviados a distintas partes de Asia y Japón, para ser usados como mano de obra en trabajos forzados como el proyecto del Ferrocarril de Siam-Birmania (hoy Tailandia y Myanmar).

Te acordás cuando hablamos del Puente sobre el río Kwai en Tailandia y esa línea de ferrocarril que se construyó cruzando toda la selva? Bueno. Muchos prisioneros fueron llevados desde acá a trabajar en la construcción de esa línea férrea.

Los japoneses tomaron prisioneros a 40.000 soldados indios y 30.000 de ellos se aliaron al Ejército Nacional Indio que eran pro japonés y lucharon contra los aliados en Birmania. Muchos de ellos se convirtieron en guardias de campo de prisioneros en Changi, pero los que se resistieron al reclutamiento, permanecieron en los campos de prisioneros y usados para trabajos forzados.

La película Un Largo Viaje (2013) protagonizada por Colin Firth, Nicole Kidman, está basada en el caso real de Eric, un apasionado de los trenes, quien conoce a Patti en un tren escocés y tiene una pesadilla traumática en su noche de su boda. Patti descubrirá que Eric sobrevivió al Ferrocarril de la Muerte Japonés y buscará al oficial japonés que lo traumatizó durante todo su cautiverio.

El nacimiento de una nación

A fines de 1944, tropas aliadas bombardearon durante 4 meses a Singapur.

Los ataques se concentraron en la base naval y el puerto, minándose también las aguas cercanas y afectando las operaciones marítimas japonesas, quienes perdieron tres naves y resultaron dañadas otras diez, aunque esta campaña no fue decisiva. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Singapur sería liberada y volvería a manos británicas, pero esa guerra cambio la mentalidad de los habitantes del país quienes comenzaron a creer que era posible gobernarse solos, sin ayuda británica. Esto produjo conflictos internos por una forma de gobierno: por un lado, algunos apoyaban la continuidad de la colonia británica, otros eran partidarios del sistema comunista chino y una tercera posición estaba a favor del sistema británico pero en contra de la colonia.

En 1954 aparece Lee Kuan Yew, quien estudió derecho en Londres, funda el Partido de Acción Popular y se presenta a elecciones, con la idea seguir el sistema británico, pero no como colonia. El PAP estaba formado por moderados británicos y reformistas chinos y tuvo algunas fracturas, perdiendo las elecciones al año siguiente. Durante ese período hubo huelgas de trabajadores, violencia policial y corrupción y el PAP gana adeptos que le sirvieron para imponerse en las próximas elecciones.

Lee Kuan Yew había prometido liberar a comunistas chinos detenidos cuando llegase al poder y así lo hizo, pero al ser liberados, los chinos se posicionaron en su contra, así el ala comunista comenzó a ganar peso en Singapur nuevamente y existió la posibilidad que Singapur se convirtiera en un país comunista, por eso los líderes comunistas fueron otra vez apresados y desterrados.

Lee Kuan Yew también prometió llevar a cabo la independencia de Singapur y para ellos pensó que solo era posible con una unión a Malasia. Para el primer presidente malayo, Tunku Abdul Rahman, suponía la oportunidad de frenar las intenciones comunistas chinos. Por ello, en septiembre 1963, firman el tratado de anexión de Singapur a Malasia, poniendo fin a la colonia británica.

Pero siendo parte de Malasia, el camino de Singapur no fue fácil, ya que fue tomada como un estado más, negándole derechos para evitar desequilibrar a su población frente al crecimiento de la cultura china. Los habitantes de Singapur reclamaron un mejor sistema multicultural, donde todas las razas tuvieran los mismos derechos y al percibir esto, el gobierno malayo restringió a Singapur, aumentando de ésta forma los casos de violencia racial. El 9 de agosto de 1965, el ministro malayo y Lee Kuan Yew firman la Independencia de Singapur.

En medio siglo como independiente, se puede decir que la fórmula dio resultado. Lo que ayer fue un estado colonial, hoy es un país pujante y Singapur lo tuvo claro desde su independencia de Malasia y se planteó que para sobrevivir y destacar en un continente tan variado como Asia, lo mejor era diferenciarse del resto y de forma contundente.

Ellos tuvieron un estadista que los supo guiar: Lee Kuan Yew y aunque no todos saben quién fue, gobernó el país desde 1959 hasta 1990 y por propia voluntad decidió dejar el cargo, para dar paso a las nuevas generaciones. Lee Kuan Yew llevó al país con mano dura y leyes bastante rígidas, incluso con castigos corporales que aún existen.

No está claro si todas las elecciones ganadas fueron arregladas, lo cierto es que el país creció de forma astronómica hasta convertirse en uno de los Cuatro Tigres Asiáticos, junto a Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur.

Singapur, cuyo nombre significa Ciudad de los Leones, es uno de los principales centros neurálgicos del comercio mundial, cuenta con el tercer mayor centro financiero y es el segundo puerto que más mercancías mueve. Su economía globalizada y diversificada depende del comercio y del sector manufacturero. En términos de paridad de poder adquisitivo, Singapur es el tercer país con mayor renta per cápita del mundo, figura entre los primeros países en las listas internacionales de educación, sanidad, transparencia política y competitividad económica.

Para dimensionar el rápido éxito económico de Singapur basta un ejemplo. Al momento de su independencia, el 9 de agosto de 1965, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de la nación asiática apenas superaba los u$s 50. Cinco décadas después, es de más de u$s 56.000 per cápita.

Pero, ¿Cómo se explica ésta historia de éxito sostenido desde su independencia hasta el día de hoy?

La respuesta? una visión clara y efectiva, implementada en forma rigurosa por Lee Kuan Yew y aunque algunos elementos de su visión, difícilmente se imiten en otros países, arrojan algunas lecciones que se podrían aprovechar.

El apostó a un sistema educativo universalmente accesible y de altísima calidad, lo que suplementó con una rigurosa aplicación de la meritocracia. Pero también trabajó para hacer al país especialmente atractivo al talento global. Las prueba PISA que se realizan en los colegios anualmente en todo el mundo, muestran la capacidad que tienen sobre todo en educación y ubican a Singapur en el primer puesto.

Singapur tiene un sistema educativo pequeño y centralizado, donde los maestros son entrenados en un Instituto Nacional de Educación y las opciones de desarrollo son varias. El estatus de los maestros es muy alto debido a la dura competencia para obtener un puesto, los salarios en ése sector son elevados y se selecciona sólo el 5% que obtuvo los mejores resultados entre los graduados universitarios. Pero tal vez los colaboradores más potentes en los colegios de Singapur son los padres. El sistema es muy competitivo, con examen al final en la educación primaria que determinará si un niño puede ir a su colegio en particular.

La religión más practicada es el budismo, luego el islamismo, el cristianismo y el taoísmo. De ahí que se habla de diversidad religiosa. La religión en Singapur, al igual que en Malasia e Indonesia, está ligada a la identidad étnica, o sea la mayoría china es budista, la malaya es musulmana. Las instituciones gubernamentales y educativas promueven la enseñanza de la tolerancia y convivencia entre religiones, incluso hay templos donde diferentes religiones rezan juntas, como el Templo Loyang Tua Pek Kong conocido por ser un lugar de reunión de budistas, hindúes y musulmanes. Pero a pesar de la desfasada vigencia de alguna de estas normas y el severo castigo por su incumplimiento, lo más importante a la hora de visitar Singapur es dejarse llevar por su espíritu conciliador que ha conseguido que hindúes, judíos, musulmanes, cristianos, budistas o taoístas vivan en paz y armonía durante 50 años.

Singapur es una república parlamentaria multipartidista con un gobierno parlamentario unicameral inspirado en el sistema británico. El PAP ganó todas las elecciones desde que el país obtuvo la independencia. Sin embargo, las libertades civiles y de expresión son restringidas y se dan casos de censura, por lo que está considerado un país con rasgos tan democráticos como autoritarios.

La población, de unos seis millones de habitantes, es diversa: dos millones son de origen extranjero y entre los nativos, el 75 % son chinos y el resto minorías de malayos, indios o euroasiáticos. Esta diversidad tiene su reflejo en los cuatro idiomas oficiales del país, que son el inglés, el chino, el malayo y el tamil, así como en las políticas gubernamentales que promueven el multiculturalismo. ​

Recordado como el fundador de Singapur, Lee Yuan Yew murió en el año 2015.

La ciudad del Futuro?

En la calle el parque automotor es moderno. Los Mercedes Benz, Volvo, Audi, Jaguar, Bentley, BMW se mezclan con los autos de lujo asiáticos. A pesar de ellos, tener un auto en Singapur es caro, ya que además de comprar el vehículo tendrás que participar de la subasta de una licencia que dura 10 años y que si no la renovás, el coche va a desguace. Singapur es una isla pequeña con elevada densidad poblacional, por lo que el número de coches privados en la carretera está restringido con el fin de controlar la polución y la congestión. Los coches no son baratos y cuestan 4 veces más que en Estados Unidos, porque la idea es limitar el uso del vehículo, (diferenciando quien tiene auto por estatus o por necesidad) y promover el transporte público, por lo que se invierten millones en la ampliación de la red de metro y de buses públicos.

Por ese motivo, muchos residentes de Singapur viajan a pie, bicicletas, buses, taxis o trenes con tarifas muy bajas en comparación con otros países desarrollados.

La Perla de Asia hoy es la ciudad más cara del mundo, según el último índice de la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, su próximo objetivo es convertirse en el primer país inteligente del mundo y está trabajando en ello, porque en Singapur todo gira en torno a la tecnología.

Sus residentes ya cuentan con red de fibra óptica que se extiende a lo largo y ancho de la isla y les proporciona internet de alta velocidad a millones de personas. Pero también se creó una red de sensores que monitorean la polución y el tráfico de la ciudad, por lo que el gobierno controla todo.

Un día tomamos un taxi y el tráfico estaba detenido, el taxista nos dijo que hubo un accidente más adelante y por eso el taponamiento. Al acercarnos al sitio, vimos un taxi, un coche particular y la policía tomando registros y mediciones de la situación. El taxista se dá vuelta y nos dice: “ellos se fijaran en la cámara para ver quien tuvo la culpa del accidente”. O sea, esta ciudad está controlada por miles de cámaras que te vigilan.

Este es uno de los taxistas humanos que circulan la ciudad, porque también hay taxis inteligentes que funcionan sin conductor y se manejan solos. Según cálculos de algunos ingenieros del proyecto, podrían introducirse 300.000 taxis sin conductor que podrían hacer el trabajo de los 800.000 taxistas humanos que operan en Singapur, reduciendo así los tiempos de espera en 15 minutos, reduciendo también en un 60% el número de vehículos que operan en la ciudad, pero reduciendo también el número de trabajadores. Hoy esos vehículos sólo viajan unos 6 km dentro del distrito tecnológico de la ciudad y también operan dentro del complejo Marina Bay Sands.

La última apuesta de Singapur para reivindicar el título de Ciudad del Futuro, es la de convertirse en espacio de prueba de taxis aéreos, similares a helicópteros en la forma, pero que funcionan parecido a los drones. La empresa que los fabricará, anunció que pronto comenzará a probar estos aparatos, que podrán ser manejados de forma remota o autónoma. Las naves tendrán la capacidad para transportar a dos personas y volar una distancia de 30 kilómetros, ideal para Singapur, que puede ser recorrida de punta a punta en alrededor de una hora por carretera. Esto no sólo muestra un compromiso con la innovación tecnológica, sino que va en línea con el control de tránsito y preservación del medio ambiente, controlando atascos y contaminación, algo que logró con éxito, en contraste con sus países vecinos, ya que Singapur congeló el ingreso de nuevos vehículos mientras expande su red de transporte público.

El gobierno también creó un mapa en 3D para ver los detalles más pequeños de todo el país, especialmente en lo que respecta a la eficiencia energética. O sea si hacés un clic en un edificio, te dice el consumo energético, su generación de energía y el manejo de los residuos, de esta manera se observa cómo se maneja ese edificio. Pero también creó la robotización en hospitales, donde los robots forman parte de la plantilla de médicos y no sólo se encargan del transporte de medicinas, ayuda a médicos e interacción con pacientes, sino también ya cuentan con varios robots cirujanos.

La tecnología, el orden, la pulcritud, el respeto racial y religioso, mezclado con el cuidado del medio ambiente y las energías sustentables se encuentran a la orden del día y es muy común ver los edificios inteligentes en donde se regulan la temperatura en forma automática. El más conocido es el Tree House de 24 pisos y se trata del jardín vertical más grande del mundo.

Pero además, su espectacular Gardens by the Bay (Jardines de la Bahía) que muestran sostenibilidad, arquitectura innovadora y tecnología en un ambicioso proyecto con excelentes resultados. Estos jardines que tienen dos domos gigantes (como grandes viveros) y contienen miles de plantas, árboles, arbustos y cactus del mundo, donde uno siente que camina en la jungla húmeda. Además tienen súper árboles que regulan la temperatura, absorben y dispersan el calor, recolectan el agua de lluvia y ofrecen una vista panorámica de la ciudad desde sus plataformas elevadas. Por las noches el lugar se llena de gente a la esperada de un show de luces y sonido.

Me pregunto: Será éste el futuro?

Limpieza, multas y restricciones

El orden y la limpieza, convierten a Singapur en la ciudad más limpia del mundo, en contraste con otras ciudades asiáticas, ¿cómo es posible que lugares con tanta afluencia de personas y que funcionan tan rápido estén tan limpios?

El tema viene de lejos, concretamente desde hace 50 años cuando Lee Kuan Yew inició la campaña Keep Singapore Clean. Según estudios realizados, en regiones con clima fresco quizá no importe tanto la limpieza, pero en los trópicos puede ser una catástrofe no limpiar adecuadamente, ya que aumenta el número de roedores, moscas, cucarachas y enfermedades como dengue o malaria. La ambición de Lee Kuan Yew era: "Seremos la ciudad más limpia y verde del sur de Asia" y por ese motivo, se llevaban a cabo concursos en oficinas, fábricas, tiendas, escuelas y vehículos para ver quién era el más limpio y el menos ruidoso. La campaña Use your hands de 1976 consiguió que estudiantes, padres, maestros o directores limpiaran las escuelas los fines de semana.

Un ejemplo de su mentalidad? unos 200 voluntarios recorren diariamente las distintas urbanizaciones en la ciudad para buscar basura. Algunos se meten entre los arbustos para encontrar cigarrillos, otros encuentran cosas sobre una mesa, nunca vuelven con las manos vacías, pero tampoco puede decirse que regresen con mucha basura. Ellos buscan la perfección, es decir limpiar sobre lo limpio.

Una vez al año se celebra un Día sin Limpiadores, donde los barrenderos dejan las escobas y los mismos ciudadanos limpian. Cuando empezó en el 2013, se recogieron 1.430 kilos de basura por día. En el año 2018 solo 292.

Cuando la ciudad comenzó a enriquecerse se hizo fácil conseguir mano de obra barata para limpiar. En su mayoría eran trabajadores extranjeros, mal remunerados o gente de edad avanzada. Y eso está cambiando la manera de pensar de los autóctonos, que desde hace tiempo ven la limpieza como el trabajo de otra persona.

En lo que respecta a los contagios de COVID-19 cuando comenzaron a ser reportados en todo el mundo, muchos países respondieron cerrando escuelas, espacios de trabajo, fronteras internacionales para contener la propagación del virus, también se implementaron toques de queda y restricciones para salir de los hogares, excepto por actividades esenciales, bajo multas de hasta 7.000 dólares o seis meses en prisión. Este sistema llevó a un mejor control del virus y hasta los primeros días de marzo de 2021, se reportaron sólo 60.167 contagios y solo 30 muertes relacionadas con el virus desde que comenzó la pandemia.

A pesar que Singapur esté calificado como un país estricto en cuanto a leyes (algunas algo ridículas), también es un país en donde existen burdeles, con grandes carteles de señoritas agraciadas en la puerta que te invitan a ver su show, también hay sex shops y lugares de venta de lencería erótica que están a la vista, o sea no están escondidos.

Pero a pesar de esto, el país prohibió la entrada de menores de 18 años al concierto de Madonna en el año 2016, por considerarlo demasiado atrevido y con contenido plagado de referencias sexuales. En ese show aparecían bailarinas vestidas de monjas realizando algunos juegos eróticos con sus parteners.

El lado oscuro

Sin embargo, no todo es perfecto. La brecha entre ricos y pobres es de las más grandes del mundo desarrollado. Los investigadores estiman que entre el 10% y el 15% entra en el rango de bajos ingresos, con menos de US$1.000 al mes.

Tampoco hay alternancia política, el PAP está en el gobierno desde la independencia y hay muchos límites a la libertad de expresión y se encuentra entre los peores calificados según el Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras, porque pueden encarcelar sin juicio previo a periodistas que hablen en contra del gobierno.

En 2012, una encuesta encontró que el 56% de los entrevistados decían que si pudieran se irían del país debido al alto costo de vida o en búsqueda de un mejor equilibrio entre vida profesional y privada, escapando de los miles de controles, por circuito cerrado de TV, que se ven en toda la ciudad. Según estos estudios, identificó a los singapurenses como los más infelices, o menos optimistas, del mundo, por debajo de países como Haití, Irak, Siria y Afganistán.

Que no te sorprenda, como nos pasó a nosotros, descubrirte captado por las cámaras del metro de Singapur y tu imagen se vea multiplicada en cientos de televisores. En ese sitio nos encontrarás, caminando por sus intrincados pasillos y buscando la salida.

Como dijimos, acá las multas son elevadas y si tenés pensado viajar, te recomiendo que leas lo que llaman los diez mandamientos

No mascarás chicle: Su venta está prohibida y quien intente introducir chicles de contrabando (más de dos paquetes por viajero) se enfrentará a una pena de un año de cárcel y multa u$s 4.300. No mostrarás tu homosexualidad: Porque también está prohibida y la pena a veces es cadena perpetua. La ley solo se refiere a los hombres, ya que la Reina Victoria no aceptaba que las mujeres tuvieran un comportamiento similar. No te abrazarás en público. Nada más allá que la simple muestra de afecto. Abrazarse con pasión puede ser castigado con hasta un año de cárcel. No tirarás basura en la calle de cualquier tipo. Para fumar existen pequeños sectores y deberás quedarte ahí hasta que termines tú cigarrillo. Si tiras la colilla al piso, la primera multa arranca en u$s 1.500 y así ira en aumento. Además, a veces el infractor, le pueden dar una escoba para que barra las calles con un cartel que diga que dice I am a litterer (soy un sucio). No comerás ni beberás en el metro: Ni agua, por mucho calor que haga. La multa casi u$s 400. No orinarás en los ascensores, ni en caso de máximo apuro (ésta es rara). Algunos ascensores están dotados con sistema de detección de olores que activa una alarma y bloquea las puertas hasta la llegada de la policía. ¿La multa? u$s 800. En los hoteles hay carteles que dicen que está prohibido el consumo del durian debido al fuerte olor que tiene. No olvidarás apretar el botón del baño (esta también es difícil de comprobar), pero si te atrapan pagas otros u$s 800. No escupirás: esta ley explica el estado de sus calles y veredas limpias y adquiere sentido si se compara Singapur con China. Multa otros u$s 800. No cruzarás la calle por donde no debes: Si a menos de 50 metros hay un paso de peatones y no se utiliza, el infractor se enfrenta a una multa de u$s 800 o una pena de tres meses de prisión. Para los reincidentes las multas se duplican. Solo se permite entrar al país un paquete de cigarrillos y como dije antes, si fumas en la calle, deberás quedarte solo en los sectores establecidos para ello, en donde verás a varios como vos en la misma situación.

La mayor parte de la gente está familiarizada con los esfuerzos de garantizar el mayor orden posible con una implementación de leyes tan estrictas como la prohibición de la goma de mascar, pero en el país también está vigente la pena capital, que se aplica fundamentalmente a delitos vinculados al tráfico de drogas, lo que según el gobierno ha impedido que el crimen organizado se asiente en un país que tiene una de las menores tasas de homicidio a nivel mundial.

Es menos polémica la intransigencia estatal frente a la corrupción, que implica largas penas de cárcel y multas de más de U$S 70.000, es por eso que Singapur paga muy buenos salarios a los servidores públicos y docentes para evitar la tentación y mantener una institucionalidad sólida y capaz.

Decime la verdad, vivirías acá??

Amigos, hasta acá llegamos hoy, la próxima semana continuamos con Singapur.

Los esperamos.

