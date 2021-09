Hoy Estados Unidos - California II

San Francisco

San Francisco es una ciudad fantástica.

Famosa por su enorme puente Golden Gate, por su edificio Pirámide Transamérica, por los tranvías que recorren sus calles empinadas, por su arquitectura extravagante mezcla de modernista y victoriana, por su calle en zigzag de Lombard Street, cuya concepción sinuosa se creó en 1922 y con esto redujo la pendiente de la calle, haciendo posible que miles de automóviles por día desciendan lentamente para apreciar el lugar, por su Chinatown, el barrio chino más grande fuera de Asía, famosa por su Puerta del Dragón, su Distrito Castro un sinónimo de cultura gay y por supuesto su Cárcel de Alcatraz.

Otro de los sitios a visitar es Japantown, un barrio con residentes nipoestadounidenses que durante la Segunda Guerra Mundial fueron desplazados e internados en campos de concentración y algunos de ellos deportados al final del conflicto bélico. Se calcula que en esa época unos 100.000 ciudadanos de origen japonés fueron ubicados en campos de concentración.

En ésta ciudad nos quedamos unos días antes de regresar a Los Ángeles. La ciudad es un importante centro financiero y bancario, al ser sede de 30 instituciones financieras y el turismo es la columna vertebral de la economía de San Francisco recibiendo unos 15 millones de personas cada año, donde muchos visitarán Pier 39 cerca de Fisherman Wharf, en los muelles de la ciudad, con centros comerciales, tiendas, artistas callejeros, restaurantes, galería de arte y un centro interpretativo de Mamíferos Marinos, Acuario y paseos virtuales en 3D.

San Francisco es famosa por sus colinas dentro de los límites de la ciudad, que tiene una característica niebla que se produce por la combinación del agua fría del océano con el calor de la península de California.

Muy cerca se encuentra Silicon Valley, tal vez el centro de investigaciones tecnológicas y cibernéticas más famoso del mundo.

La ciudad fue fundada por colonos españoles en 1776, quienes construyeron un fuerte donde hoy está Golden Gate y fundaron una misión en honor de San Francisco de Asís. Con la Fiebre del Oro de 1848, la ciudad creció rápido y superó las 25.000 personas en un año, convirtiéndola en la ciudad más pujante de la Costa Oeste de esos tiempos. La promesa de grandes fortunas era tan tentadora que las tripulaciones de los barcos que llegaban, desertaban y corrían a los campos de oro, dejando el puerto repleto de buques vacíos. Luego descubrieron yacimientos de plata, que ayudó al crecimiento poblacional. Llegando a la ciudad hordas de buscadores de fortunas, que generó caos y conflictos. Pero también llegaron empresarios que aprovecharon la riqueza generada por la fiebre del oro.San Francisco se convirtió así en el hogar de criminales, financistas, banqueros, prostitutas y ludópatas.

Cerca de las costas de California corre la Falla de San Andrés y el 18 de abril de 1906, la ciudad y toda California fue sacudida por un terremoto de 7,8 grados de escala Ritcher. Más de tres cuartas partes de la ciudad quedaron en ruinas. El sismo dejo más de 3.000 muertos y más de la mitad de la población quedó sin hogar. Los sismos en el área son frecuentes y por ese motivo la ciudad debe actualizar de forma constante los códigos de construcción, sin embargo, aún hay pequeños edificios que son vulnerables a los daños provocados por los sismos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue puerto de embarque de tropas que partían a la Guerra del Pacífico. Tras el conflicto, los militares que regresaban, sumado a la inmigración masiva, los tiempos liberales y más factores dieron lugar al denominado Verano del Amor, lo que se tradujo en movimientos a favor de los derechos de los gays​ consolidándose la ciudad como el mayor bastión liberal en el país.

Por su parte, la música también jugó un papel importante en la ciudad, generándose en los 60 el llamado Sonido de San Francisco. Hay bandas muy influyentes como Grateful Dead, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company. Pero también muchos músicos se sumaron a esa corriente como Creedence Clearwater Revival, Night Ranger, Santana, Journey o Huey Lewis & the News.

Hay canciones escritas en honor a la ciudad como Dejé mi Corazón en San Francisco cantadas por Sinatra o Tony Bennett, Día de San Francisco de Chris Isaak, Cuentos Falsos de San Francisco de Arctic Monkeys. Pero tal vez el tema más famoso sea San Francisco (Estas segura de usar flores en tu cabello) considerada himno de la ciudad, cantada por Scott Mckenzie.

También se filmaron un montón película como San Francisco (1936), El Halcón Maltés (1941), Vértigo (1958), Harry el sucio (1971), Que Pasa Doctor (1972), 48 horas (1982), Bajos Instintos (1992), Mrs. Doubtfire (1993), Jade (1995), La Roca (1996), George de la Selva (1997), Zodiaco (2007), Red Social (2010), Moneyball (2011), Jobs (2013), Intensamente (2015). Y por supuesto varias series usaron como escenario las empinadas calles de la ciudad, como Las Calles de San Francisco con un joven Michael Douglas (1972) o Monk (2002).

El Puente de San Francisco

Como siempre hacemos, en nuestro auto recorremos la ciudad y cruzamos el famoso Golden Gate, el mismo que une la península de San Francisco con el pequeño y tranquilo pueblo de Sausalito. Mientras recorremos el puente de casi 2 km de largo y más de 70 mts de altura hasta el agua, con 6 carriles para autos, paso peatonal y cruce de tendido eléctrico y combustible, te das cuenta que estás en un set de filmación y te imaginas que en cualquier momento aparece Magneto de X Men y gracias a su poder mental mueve el puente y lo une a la Isla de Alcatraz, o Superman que con su poder consigue salvar un autobús escolar antes que el puente se desplome, o tal vez aparezca Cesar, el líder simio del Planeta de los Simios, con toda su legión para defenderse de los humanos y volver a ser libres o porque no el impresionante Godzilla que sale desde el fondo de la bahía, destruye el Golden Gate y ataca la ciudad de San Francisco. En muy lindo pasar por acá.

Para mediados de 1935, las dos torres del puente, con 227 mts de altura, ya estaban listas para sostener los dos cables principales. Cada uno de esos tremendos cables pesa unas 12.000 toneladas y como eran muy pesados para llevarlos al otro lado del estrecho de Golden Gate en barcazas y levantarlos a lo alto de las torres, lo que se hizo fue, armar un conjunto de cables del grosor de un lápiz que luego fueron hilados. Los alambres individuales se agrupaban en hebras más pesadas y se compactaban para formar el cable terminado. El hilado de los cables tomó seis meses y cable tiene 27.572 alambres y un metro de ancho.

Como es la única manera de salir de San Francisco al norte, el puente forma parte tanto de la Highway 101 como de la Ruta Estatal de California 1.

Por otra parte, desde su inauguración en 1937, calcula que 1.700 personas se suicidaron saltando del puente y de hecho a veces iban curiosos sólo a esperar que alguien saltara al vacío. La mayoría muere por trauma de impacto en el agua tras una caída de cuatro segundos desde 70 mts de altura, a unos 120 km/h y sólo el 5% sobrevive al impacto inicial, pero generalmente mueren por ahogamiento o hipotermia en el agua fría. Por su parte, la Patrulla del Puente impide que alguien salte cada dos o tres días. Por ese motivo en el año 2014, se invirtieron 80 millones de dólares para colocar una red de acero de más de 30 kilómetros a lo largo del puente y se instala también una malla de contención para evitar definitivamente con éste problema.

Distrito Castro

También visitamos este barrio que concentra la comunidad homosexual de la ciudad y uno de los destinos más concurridos por el turismo homosexual en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Si visitas este sitio, vas a ver en muchos lugares la Bandera del Arcoíris que flamea orgullosa.

Pero, lo que son las contradicciones de la vida no?

El Barrio Castro debe su nombre a José Castro, un líder de la oposición mexicana que estuvo en contra de la ocupación estadounidense de California en el siglo XIX y gobernó Alta California en 1835. El tipo era un pendenciero y un revolucionario y a pesar de ser varias veces encarcelado por estar en contra de las decisiones del gobierno mexicano, nunca a su ciudadanía ni a su rango militar.

El barrio conocido por El Castro surgió en 1887 cuando se creó una línea del tranvía que conectaba Eureka Valley con el centro.

A partir de 1910, el barrio se conoció como Pequeña Escandinavia, por sus pobladores de origen sueco, noruego y finlandés. Con el tiempo, El Castro se convirtió en barrio de la clase trabajadora irlandesa desde 1930, pero terminada la Segunda Guerra Mundial la Armada de Estados Unidos envió allí a miles de hombres en condiciones de servicio que fueron descartados por su condición sexual. Muchos se establecieron allí y fue así que comenzó la influencia de la comunidad homosexual en ese lugar.

O sea, El Castro pasó de ser un sitio militar y revolucionario, para luego convertirse en barrio de portuarios y hombre escandinavos rudos, trabajadores irlandeses y soldados descartados, hasta convertirse en zona gay por excelencia.

En ese contexto que la historia cuenta que en 1975 apareció Harvey Milk quien abrió un local de ventas de cámaras fotográficas, se involucró como activista LGBT y su tienda se convertiría en sede central de sus campañas y punto de reunión de sus colaboradores, contribuyendo así a la publicidad del barrio como destino turístico homosexual.

Milk ascendió en puestos políticos llegando a ser supervisor de la ciudad, convirtiéndose así en el primer homosexual en ostentar cargo público. Él era extravagante, descarado y animado y de esa forma ganó la atención de los medios de comunicación, obteniendo una considerable cantidad de votos, pero no los suficientes para ser elegido en su primera elección.

Haría campaña nuevamente en las dos elecciones siguientes, apodándose a sí mismo como Alcalde de la Calle Castro. En 1977 fue elegido supervisor, ya que se cambió el procedimiento electoral para elegir representantes por barrios en vez de realizar una única votación a nivel de la ciudad. Estuvo once meses en el puesto de supervisor municipal y fue responsable de la aprobación de una estricta ordenanza sobre los derechos de los gays en San Francisco.

Por su parte, Dan White, un supervisor conservador, ex policía y bombero, renunció a su cargo aduciendo poco salario, pero luego quiso recuperarlo por lo que recurrió al alcalde de ese momento, George Moscone, no quiso aceptarlo. El 27 de noviembre de 1978, White entró al Ayuntamiento por una ventana, con un arma y una vez dentro, le disparó a Moscone, después fue a la oficina de Milk y lo asesinó de cinco balazos.

White llamaría a su esposa desde un restaurante cercano, se reunieron en una iglesia y ella lo acompañó a entregarse a la policía. Muchos residentes dejaron flores en las escaleras del Ayuntamiento. Esa noche, una multitud se reunió de forma espontánea en la calle Castro y se desplazó hacia el ayuntamiento en una procesión de velas. White fue acusado de dos homicidios y detenido sin fianza, con posibilidad de ser castigado con la pena de muerte debido a que se había aprobado recientemente una proposición que permitía la pena de muerte o cadena perpetua a los asesinos de funcionarios públicos. Cuando White fue llevado a juicio los policías de la ciudad apoyaron a su ex compañero usando remeras que decían Liberen a Dan White.

El jurado, integrado por ciudadanos blancos, católicos, de clase media, buscaba un juicio justo. La sentencia final? Solo siete años de los que cumplió cinco. Esa misma noche, vecinos del Castro marcharon al Ayuntamiento y se produjeron disturbios cuando los manifestantes comenzaron a lanzar piedras sobre las puertas principales del edificio. Los amigos de Milk y sus ayudantes intentaron parar la destrucción, pero la turba de más de 3.000 personas los ignoró e incendió coches de policía. El jefe de policía ordenó a sus oficiales no tomar represalias, pero sí mantenerse en sus puestos. Dan White cumplió su breve condena y se suicidaría en su casa en 1985.

Harvey Milk fue cremado y sus cenizas fueron arrojadas a la bahía de San Francisco, aunque una pequeña parte se conserva aún bajo una baldosa de la vereda de su negocio de fotografía en el Castro. Milk tenía 48 años y desde el momento que fue asesinado se convirtió en icono y mártir por los derechos de los gays.

En el 2008 se filmó la película Milk, protagonizada por Sean Penn que muestra los últimos ocho años de vida del político y activista. La película se filmó íntegra en San Francisco y obtuvo el Oscar a mejor guion original y Penn ganó el Oscar a mejor Actor.

Al año siguiente, el ex presidente Barack Obama le otorgó a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad, máximo honor civil del país,​ por su contribución a su lucha a favor los derechos de los homosexuales. Ese mismo año, el ex gobernador Arnold Schwarzenegger aprobó la designación del 22 de mayo como el Día de Harvey Milk.

Alcatraz

Y si estamos en San Francisco, como no vamos a visitar la famosa Isla de Alcatraz, ahora reconvertida en atracción turística, así que un día fuimos a Pier 33 y después de comer unos mariscos y sacar fotos de barcos museos y lobos marinos descansando, subimos al Ferry que cruza a La Roca.

Además de la cárcel, en un sector de la isla también vivía el personal que trabajaba en la prisión junto a sus familias y cada mañana una barcaza llegaba a la isla para buscar a los niños y llevarlos al colegio en la ciudad de San Francisco.

Al llegar al lugar, parece que entras en un mundo extraño.

Los guardias, vestidos con uniformes tradicionales, te hacen circular por donde pasaban los presos y te entregan un sistema de audio que te indica por dónde ir y lo que tenes que visitar. Te hace sentir que estas en la época dorada de la Prisión y el sonido ambiente te transporta en tiempo y espacio. Allí las voces y discusiones de los presos, los juegos en los patios, los jarros golpeando los barrotes de las celdas, la música de algún acordeón a lo lejos y sobre todo el golpe de las rejas al cerrar con llave, te hace viajar en el tiempo.

La isla albergó una fortificación militar, pero finalmente se convirtió en prisión federal hasta que cerró definitivamente en 1963, debido a los grandes gastos que generaba. En 1972 se incorporó al Parque Nacional de la Bahía de San Francisco y durante los 29 años que la prisión estuvo en uso pasaron por acá los mayores criminales de esa época como Robert Franklin Stroud, Bumpy Johnson, James Bulger, Machine Gun Kelly y Alvin Karpis (quien pasó más tiempo que cualquier otro recluso) y el más famoso de todos: Al Capone, quien fue condenado por evasión de impuestos y asesinato de siete personas en lo que se conoció como la masacre del Día de San Valentín. Capone llego a Alcatraz y los funcionarios de la prisión dejaron claro que no recibiría trato preferencial porque mientras cumplía condena en Atlanta, el gánster aún controlaba la mayoría de sus negocios con la compra de los guardias. En su estancia en Alcatraz, fue preso de la tortura psicológica ocasionada por la regla de silencio donde nadie hablaría a menos que un oficial lo hiciera primero, dando lugar a una atmósfera inhumana y tortuoria. Capone generó una increíble atención por parte de los medios aunque sólo permaneció allí cuatro años y medio antes de contraer sífilis y ser ingresado en el hospital de la cárcel.

Durante sus años de funcionamiento, solo 36 prisioneros intentaron escapar, 23 de ellos fueron recapturados, 6 asesinados y 4 se ahogaron. El intento de fuga más violento que se recuerde se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando seis presos intentaron escapar dando lugar a la denominada Batalla de Alcatraz.

El 11 de junio de 1962, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin ejecutaron un plan de escape durante siete meses y llevaron a cabo una de las más complicadas fugas jamás concebidas.

Los tipos estaban internados en el Bloque B. Al fondo de las celdas circulaba un pasillo angosto no vigilado. Los prisioneros cincelaron el hormigón dañado por la humedad de alrededor del respiradero que conducía al pasillo, utilizando cucharas de metal y un taladro eléctrico improvisado a partir de una aspiradora robada. El ruido era disimulado por el sonido del acordeón durante la hora de música y el progreso de sus trabajos se ocultaba con falsas paredes de cartón, que en la oscuridad de las celdas, engañaba a los guardias. Los agujeros les daban acceso a los ductos de ventilación y el techo.

El ventilador y el motor fueron sustituidos por una rejilla de acero, dejando un hueco lo suficientemente grande como para pasar una persona. Ellos sustituyeron los remaches de la rejilla por una de imitación de jabón, pero además robaron varios impermeables que inflaron para usar como balsa durante su huida.

También moldearon cabezas humanas con papel de periódico y les pegaron cabello real de la peluquería de la prisión para despistar a los guardias. De este modo no notaban la ausencia de los prisioneros durante la noche. A simple vista, ellos dormían. Una logística y un trabajo espectacular.

Los tres tuvieron ocho horas para escapar de la celda, subir a la azotea, escalar la prisión y nadar con el apoyo de la balsa improvisada con impermeables. Clint Eastwood recreó la fuga en la película Fuga de Alcatraz (1979). Los prófugos nunca fueron encontrados, aunque el informe oficial dice que se ahogaron en las heladas aguas de la Bahía llenas de tiburones, pero jamás se encontraron rastros. Integraron la lista de los más buscados del FBI durante 20 años. A pesar de eso el gobierno los declaró muertos en el agua.

Con el tiempo los rumores, mitos e historias incomprobables ganaron la partida. Muchos prefieren creer que los tres hombres le ganaron al agua helada e incluso dicen que a la madre de los Anglin le llegaban misteriosas postales y flores para su cumpleaños y que al velorio de la señora concurrieron dos extrañas mujeres, muy altas y fornidas, que parecían disfrazadas.

También se dice que un preso recibió una carta que sólo contenía las palabras: Misión cumplida. Otros dicen que los tres se refugiaron en Brasil y en 2013 llegó una carta que firmaba John Anglin. El texto decía: “Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos pudimos escapar esa noche, ¡pero por poco! Si anuncian en TV que iré a prisión por no más de un año y que tendré atención médica, entonces les escribiré de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto donde estoy. No es una broma”.

El FBI se vio obligado a reabrir el caso. Las pericias mostraban que la carta era legítima. Nada se supo del avance de la investigación. El misterio alimentado por el cine permanece y esta historia, probablemente, tenga un final abierto.

Hoy la cabeza de los muñecos realizados por los prófugos son las más fotografiadas del tour. Al final y como es clásico del estilo norteamericano, hay una tienda de suvenires del penal donde podes encontrar pelotas de béisbol, cucharas, jarros metálicos, camisas a rayas, imágenes de maleantes y todo lo que te imaginas.

Tras el cierre de la prisión, en 1969, un grupo de nativos americanos de diferentes tribus ocuparon la isla y reclamaron un centro de educación, un centro de ecología, centro espiritual, un museo y una escuela india. Según los ocupantes, el Tratado de Fort Laramie (1868) entre Estados Unidos y los indios sioux devolvía a los nativos americanos todas las tierras retiradas, abandonadas o fuera de uso de las cuales fueron adquiridas. Durante los 18 meses de ocupación, varios edificios fueron dañados y aún se pueden ver los grafitis del período de ocupación de los nativos americanos.

Vuelta a Los Ángeles

Después de visitar Chinatown, nuestra visita a San Francisco llega al final y como siempre nos damos cuenta que quedaron muchos sitios pero ya vuelta visitamos la localidad de Santa Cruz, una perlita con pinceladas vintages, ubicada a 100 km de San Francisco, allí uno de los lugares a visitar es Beach Boarwalk, el parque de diversiones más antiguo de Estados Unidos, ubicado desde 1907 en Santa Cruz Pier, al borde de su playa principal.

Acá también te sentís protagonista de una película de los años 50, caminando entre puestos de comida rápida que venden frituras de todo tipo, con atracciones centenarias y filas de puestos retro de kermese, flanqueados por enormes osos de peluche que se irán como premios para los más habilidosos o los más suertudos. Hay música de carrusel, parejas que comparten enormes copos de azúcar, olor a pochoclo y gritos que vienen de Giant Dipper, una montaña rusa de madera que divierte a chicos y grandes desde 1924. Los niños dan vueltas en el Carrusel desde 1911, con caballos con pelo de verdad, mientras las canastitas del funicular Sky Glider, vuelan y avanzan lento, semejando coloridos farolitos chinos que flotan en el aire.

Otro de los sitios curiosos de Santa Cruz es una cabaña construida en la ladera de una colina en 1940 llamada Mistery Spot, allí se desafía la Ley de Gravedad, ya que los objetos ruedan cuesta arriba, las personas paradas aparecen inclinadas y hasta pueden caminar por las paredes. Muy divertido.

Retomamos camino y esta vez volvemos por la Ruta 101, una de las rutas más largas y activas de California desde 1926. La ruta atraviesa puentes, túneles, sembradíos de alfalfa, bosques y colinas repletas de viñedos, pero hay pocos sitios para recargar combustible, así que debes asegurarte de salir con el tanque lleno de tu vehículo, ya que si te quedas sin combustible en la ruta, es posible que se acerque la policía caminera para ayudarte a recargar combustible pero además te cobrará una multa por tu descuido. Nosotros nos detuvimos en un pequeño parador, donde además de cargar combustible, comimos algo junto a un pequeño río y seguimos viaje hacia Los Ángeles.

Muy cerca está el Sequoia National Park por si queres visitar esos gigantescos árboles, un poco más allá está el Valle de la Muerte, considerado uno de los sitios más secos y áridos del planeta.

De vuelta en Los Ángeles visitamos Guitar Center, un lindo lugar si te gusta la música o conseguir algún instrumento musical. Aquí buscamos algo para un amigo y lo curioso del lugar es que en la entrada hay huellas de las manos de muchos guitarristas famosos. Un Paseo de la Fama de los ídolos de la guitarra.

El día llega a su fin pero nuestro viaje continúa la próxima semana cuando visitemos la Ciudad del Pecado: Las Vegas. Los esperamos.

