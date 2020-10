Lucas Salas sobre su regreso a San Martín: ‘vuelvo más maduro’

El pasado miércoles, San Martín anunció la vuelta de Lucas Salas, uno de sus últimas joyas de las inferiores. El mediocampista vuelve al Verdinegro tras probar suerte en en Asteras Tripolis de Grecia y Olimpo de Bahía Blanca.

El zurdo dialogó con Compacto 13 y afirmó que en su vuelta al club del cual es hincha, ‘vuelve más maduro’. En ese sentido, destacó que adentro de la cancha analiza las formas de jugar. ‘Que la gente se quede tranquila que vuelvo con todas las ganas de aportar para el club’, afirmó.

La concreción de su vuelta, es algo que el ex Olimpo esperaba hace tiempo, según afirmó. ‘Ahora queda volver a entrenar para ponerse a punto para el torneo’, expresó Salas que comentó que está yendo al gimnasio y sale a correr para la puesta a punto.

Noticias Relacionadas Confirmaron la identidad de los narcos atrapados en Villa Krause

El sanjuanino se mostró esperanzado de poder ser tenido en cuenta para los primeros compromisos de San Martín en la Primera Nacional, que arranca dentro de 3 semanas. ‘Ferrari me dijo que se alegraba por mi vuelta y que conoce como juego'.

Sobre sus últimos clubes, el zurdo contó que en Grecia no se pudo adaptar porque el futbol de ese país europeo es muy físico, además de que los dos técnicos que tenían más en cuenta a los jugadores griegos. En cambio, en Olimpo, su fútbol pudo despuntar, concretando buenas actuaciones. ‘En Olimpo la pase bien, los hinchas muy buenos conmigo, cuando me despedí me vine con una muy buena sensación, tanto de los dirigentes, como de los hinchas’.

La ilusión de Salas, al volver al club del cual es hincha y, en el cual se formó desde niño, es poder lograr el tan ansiado ascenso, como alguna vez ya lo logró en su primera etapa, cuando solo era un pibe. Ahora a los 26 años, no piensa en ser ídolo del club, sino en dejar su huella devolviendo a la máxima categoría al Verdinegro amado.