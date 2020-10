¿A los sanjuaninos les gusta el fútbol metegol, si o no?

Durante la jornada del lunes las canchas de fútbol 5 volvieron a la actividad en la provincia de San Juan, esto se dio bajo los protocolos aprobados por la Secretaría de Deportes y el Comité Covid-19 provincial. En este sentido se jugó por primera vez al fútbol metegol en el Complejo La Petro y está previsto que se haga en las demas canchas. Sin embargo a través de las redes sociales la mayoría de los sanjuaninos mostraron su descontento.

Según la encuesta que se realizó a través de las redes sociales de Canal 13, el 65% de los sanjuaninos mostró su disgusto con la modalidad del fútbol metegol, mientras que el otro 35% dio el visto bueno de la alternativa brindada por el protocolo 'San Juan juega seguro'.

Entre los disgustados por la modalidad que se aprobó para que se implementen en las distintas canchas de fútbol 5, los argumentos fueron variados pero siempre mostrando el lado negativo. "Prefiero no jugar nunca más al fútbol, a tener que jugar como si fuera un metegol humano", "me quiero arrancar los ojos con un tenedor al ver esto", "horrible" fueron algunos de los mensajes e incluso otros describieron la situación con insultos.

En este sentido alguno de los usuarios expresó que era una falta de respeto la modalidad. Al ser consultado si podía explicar mejor por qué lo considera así, se explayó de la siguiente manera: "La falta de respeto se origina no solo por el hecho de que el fútbol es de contacto o de que no es lo mismo jugarlo con esas reglas. Si podes habilitar un bar por ejemplo con este tema del Covid-19 y encima que en realidad algunos no cumplen las normas, podes tranquilamente habilitar el fútbol como tiene que ser".

Por otro lado entre los que votaron a favor del metegol humano algunos usuarios expresaron que es mejor poder jugar de esta forma a la nada misma. De hecho algunos mencionaron que "estaría bueno probar la sensación de jugar al fútbol metegol".

Cabe recordar que hasta el momento las canchas que se animen a implementar esta alternativa pueden armar grupos de 5, 6 hasta 12 personas por cancha. En el complejo de La Petro habilitaron el fútbol metegol durante los últimos 20 minutos de la hora que alquilan los deportistas para realizar sus prácticas de entrenamiento.

Lo cierto es que el fútbol metegol, al igual que el fútbol funcional y fútbol tenis llegaron para quedarse... Al menos hasta que dentro de unas semanas o meses vuelva el clásico "picadito" futbolero. ¿Y vos de qué lado estás, fútbol metegol si o no?