El sanjuanino que este sábado quiere amargar a Gallardo

Pese a que se juega fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el próximo mundial de Qatar en 2022, el fútbol argentino no para. Es que el parate por la pandemia obliga a comprimir y utilizar al máximo los fines de semana para al menos completar un torneo. Es por eso que este sábado en la Copa Liga Profesional Argentina, Godoy Cruz recibirá desde las 21.15 a River por la tercera fecha del grupo 3. Pero este partido para los sanjuaninos será especial porque puede significar el debut de un comprovinciano en la élite del fútbol nacional y ante un grande.

Sin dudas que Alan Cantero, el delantero sanjuanino de 22 años, cuando se enteraba que el Federal A se suspendía por el coronavirus no se imaginaba que cuando se reanudara el fútbol iba a estar en en el plantel profesional de Godoy Cruz y no en su Peñarol que lo vio crecer. Pero esta situación que es atípica le tocó a Cantero, y ahora su historia fantástica puede tener una página más. Es que Alan no fue convocado para ninguno de los dos primeros partidos ante Rosario Central y Banfield, pero si estará entre los convocados para jugar ante el Millonario.

Según el diario Los Andes de la provincia vecina, supone que los 11 titulares del Tomba para enfrentar a River serán los siguientes: Ibañez; Ferrari, Herrera, L. González, D. Pérez; Elías; Manzur, Bullaude, Ojeda; Badaloni y Lomónaco. Mientras que el sanjuanino esperaría su lugar junto al DT Diego Martinez. Pero la noticia que ilusiona a todos de poder ver a Cantero entrar a la cancha es que para este partido no está convocado el mejor delantero que tiene el Bodeguero, el uruguayo, 'Morro' Garcia. Inconductas durante la semana llevaron al entrenador a dejarlo fuera de los que concentrarán para este sábado saltar al estadio Islas Malvinas.

Por el lado de River, el equipo de Gallardo llega con un gran número de bajas, por lesiones y además jugadores que están jugando a sus Selecciones. Es por eso que la mitad de los convocados por el Muñeco son jugadores de las inferiores del equipo de Nuñez. Según informó el diario deportivo Olé, el equipo sería el siguiente: Bologna; Casco, Sosa, Pinola, Angileri; Ponzio, Enzo Pérez; Julián Álvarez, Carrascal, Suárez; y Pratto. Sin dudas que pese a las bajas hay nombres de temer, sobretodo en la delantera con Alvarez, Suarez y Pratto.