Boca quiere que Villa vuelva a jugar pese a la denuncia que tiene por violencia de género

EN MAYO DE 2019 VILLA FUE DENUNCIADO VIA REDES SOCIALES POR SU EX PAREJA

Desde hace una semanas que el nombre de Sebastian Villa suena con mayor fuerza en la prensa porteña. El motivo no es el avance de la causa que pesa en su contra por presuntos golpes a su ex pareja Daniela Cortes en mayo del 2019. Sino porque se estaría pensando en Boca que el jugador vuelva a ser tenido en cuenta por Miguel Angel Russo para la competencia profesional. Si bien todavía no hay desde el club un mensaje claro sobre esa medida, este lunes justamente publicó un comunicado de prensa donde se refirió al jugador colombiano.

En el comunicado Boca reconoce que la acción de Villa trascendió la vida institucional del club y que el tema se instaló en la opinión pública, quedando la institución pegada al repudiable hecho. Pero al mismo tiempo reconoció que el jugador "cumple con su contrato con gran profesionalismo". Durante la cuarentena Villa fue tentado a emigrar a Brasil, pero el Xeneize se opuso a la venta porque entendía que la oferta no era suficiente. Si bien lógicamente Ameal y compañía no querían salir perdiendo dinero, fue el primer mensaje que Villa iba a ser tenido en cuenta para jugar con la azul y oro.

En el comunicado también habla del "trabajo interdisciplinario" que realiza Villa tras el acto de violencia que investiga. Por su parte Cortes, ex de Villa, este lunes en horas de la mañana despublicó las historias de sus redes sociales de los videos que presentó a la justicia donde se la ve siendo agredida por el mediocampista colombiano. Semanas atrás había publicado otra historia donde pedía que lo personal no afecte lo laboral. Si bien no dio nombres fue un mensaje claro de este cambio de posición.

A continuación en comunicado de este lunes de Boca:

. Desde Boca Juniors somos conscientes de que la identidad del Club trasciende lo deportivo y que sus actividades y acciones tienen un importante impacto social. Boca no puede mirar para otro lado cuando se trata de temas que nos afectan como sociedad.



. Creemos que la resolución de conflictos debe abordarse por vías institucionales. Este Club y sus dirigentes están a disposición de la Justicia y acompañarán el proceso colaborando con cualquier instancia que fuera necesaria.



. Con respecto a Sebastián Villa, centraremos nuestro esfuerzo en la persona, quien cumple con gran profesionalidad su contrato laboral respetando el entrenamiento y estando a disposición del técnico, bajo determinadas pautas y cuidados propuestos, como el trabajo de un equipo interdisciplinario que ya provocó mejoras en Sebastián y que lo seguirá acompañando en todo este proceso.



. Esta situación nos impactó y nos hizo repensar institucionalmente la necesidad de realizar acciones de prevención y de adoptar medidas absolutamente necesarias asociadas al respeto, la tolerancia, y erradicación de cualquier tipo de violencia.



. Tenemos un compromiso con la pluralidad, la diversidad y la no violencia en todas sus formas. En consecuencia, iniciamos un proceso institucional que va desde la creación del Departamento de Inclusión e Igualdad, la realización de un Protocolo de Prevención y Acción en casos de Discriminación, Acoso y Violencia por razones de Género y/u Orientación Sexual, la capacitación de directivos, personal y deportistas de todas las disciplinas y categorías en consonancia con lo previsto en la Ley Micaela.