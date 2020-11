San Martín juega el miércoles en Mendoza, así será el operativo sanitario del viaje

Este miércoles San Martín jugará su primer partido amistoso de cara a la reanudación de la Primera Nacional. El rival será Independiente Rivadavia, equipo que lo recibirá en su estadio enclavado en el parque mendocino. El partido se comenzará a jugar desde las 8.55 y será televisado para todo el país por la plataforma de streaming de TyC Sports, señal que tiene los derechos para la televisación de la categoría.

Pero este amistoso costó más de lo normal poder concretarlo, por las medidas sanitarias que hay que cumplir para cambiar de provincia. Para empezar hubo primero que pedir permiso al Ministerio de Salud de las dos provincias para recibir el permiso para llevar adelante el partido. Si bien para ingresar a Mendoza no es necesario llevar una PCR negativa, la sanidad de la vecina provincia debía aprobar que desde la Lepra se cumpliera los protocolos para recibir a los sanjuaninos. Otro detalle es que la estadía en Mendoza será apenas de unas horas por parte del plantel que conduce Paulo Ferrari, pero eso no eximió a que los jugadores si deban presentar comprobante de no tener el virus, como se les exige a toda persona que tiene la intención de ingresar a San Juan.

Con respecto al traslado específicamente el operativo comenzará a las 6 de la mañana cuando el plantel viaje en colectivo desde Concepción hasta Mendoza. En el colectivo los jugadores ya irán cambiados para llegar y solamente colocarse los botines y camisetas, hacer el calentamiento y saltar al campo de juego. Los jugadores no podrán compartir asiento durante el viaje y una vez que termine el encuentro deberán volver, sin la posibilidad de poder usar lo vestuarios. Así está estipulado por los protocolos que aprobó AFA para los partidos amistosos en tiempos de pandemia. El verdinegro está previsto que llegue pasado el mediodía a la provincia y que cada jugador vuelva a su hogar.

Los convocados para este primer amistoso son los siguientes: Juan Pablo Cozanni, Leonardo Corti, Kevin Humeler, Alejandro Molina, Gonzalo Prósperi, Francisco Álvarez, Facundo Cabrera, Jesús Álvarez, Cristian Paz, Gastón Hernández, Fernando Cosciuc, Maximiliano González, Nicolás Pelaitay, Brian Benítez, Pablo Ruíz, Franco Aguirre, Matías Gimnénez, Gonzalo Berterame, Ingnacio González, Cristian Sánchez, Lucas Campana, Ezequiel Rescaldani, Bruno Rodríguez, Víctor Landazuri, Brian Nellen, Agustín Gómez, Augusto Magoia y Lucas Salas. Mientras que el equipo titular sería siguiente: Juan Pablo Cozzani, Alejandro Molina, Fernando Cosciuc, Gastón Herández, Gonzalo Prósperi, Maximiliano González, Gonzalo Berterame, Pablo Ruíz, Matías Giménez, Ezequiel Rescaldani y Lucas Campana.