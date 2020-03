Confirmado: un reconocido ciclista argentino tiene coronavirus

Cada vez son más los afectados por el virus Covid-19 y hoy le tocó a un importante ciclista argentino. Esta vez el afectado es Maximiliano Richeze, uno de los participantes de la última edición de la Vuelta a San Juan.

El integrante del “UAE Emirates Team”, se encontraba disputando con su equipo la “Vuelta a Emiratos” o “UAE Tour”, que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos. El pasado jueves ya había confirmado un resultado para este virus su compañero, Fernando Gaviria.

Richeze cuenta en su publicación que ha llegado el momento de volver a casa, pero sólo para su equipo, ya que su viaje de regreso se ha pospuesto a raíz de haber contraído el Coronavirus, por lo que su periodo de cuarentena se prolongará aún más.

No obstante, Maximiliano le llevó tranquilidad a sus seguidores, confirmando que: “gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista”.

Finalmente el deportista de alto rendimiento cerró su comunicado diciendo: “Espero que también llegue pronto para mí el momento de abrazar a mi familia... Como siempre digo, estos son nuevos retos que me pone la vida, y de los que voy a salir más fuerte”.