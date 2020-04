Maradona sin pelos en la lengua: "Passarella se echó solo del Mundial de México"

Diego Armando Maradona siempre dice las cosas como realmente las piensa, sin ningún filtro, por lo que la entrevista que le concedió a AFA Play no fue la excepción. En esta comunicación, Diego dejó varias declaraciones picantes, uno de ellas en contra de Daniel Passarella.

Siempre se corrió el rumor entre los futboleros, de que la salida de Passarella del Mundial de México en 1986, no se produjo realmente por una afección intestinal como manifestó el propio Daniel. Sobre este tema se han elaborado miles de teorías a lo largo de estos más de 30 años.

Sin embargo, Maradona tocó el tema en esta entrevista y dejó mal parado al "Kaiser". "Passarella se echó solo del Mundial de México, porque decía que teniendo en la cabeza a Menotti, no se podía jugar con Bilardo. Sin embargo, yo también tenía en la cabeza a César y salí campeón con Carlos", mencionó.

Sobre esta edición de la Copa del Mundo, Diego Armando contó lo siguiente: "Fuimos con un equipo mediocre. Pero cuando nos juntamos en Barranquilla, nos miramos a la cara y nos dijimos que teníamos más equipo de lo pensado. El tema es que unos días después jugamos contra Junior y no pasamos de mitad de la cancha. Eramos malos, malísimos, una banda de perros, no podíamos tirar una pared, ja. Después decidimos no ir a Bogotá. Viajamos a México, y ahí el grupo se hizo fuerte".