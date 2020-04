"Ponzio y Vangioni veían una media de color azul y le pegaban"

Giovanni Simeone, actual futbolista del Cagliari de la primera división del fútbol italiano, charló con TNS Sports y contó como se vivió desde adentro uno de los superclásicos más duros del último tiempo, la semifinal de la Copa Sudamericana 2014, en la "Bombonera".

Gio mencionó que en aquel partido Leonardo Ponzio y Leonel Vangioni, cometieron muchas infracciones en este encuentro, pero que la misma dureza con la que lo hacían, terminó por contagiar al resto del equipo. "Ponzio y Vangioni​ le pegaban a todo, veían una media de color azul y le pegaban", contó.

Además, acerca de este mismo tema, el hijo del "Cholo" agregó lo siguiente: "A mí me encantaba, por la personalidad y con lo que me gusta la pelea, el luchar, me encantaba, me sentía en mi salsa. Ponzio le pegó terrible patada a uno y le grité 'bieeeeen'. Eso te sube la adrenalina".

Finalmente, el delantero comentó como los nervios por lo que pasa un futbolista de apenas 18 años, cuando le toca disputar un encuentro tan importante como este: "Yo ni lo esperaba. Sabía que tenía que mostrar todo lo que tenía y era difícil, hacía meses que no jugaba de titular. En dos noches no dormí, la verdad es que estaba re cagado", sentenció.