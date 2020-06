¿Boca más cerca de sumar su primer refuerzo?

Boca lo quiere y él quiere a Boca. No es un simple juego de palabras, sino que es un resumen de lo que viene pasando entre el Xeneize y el chileno Mauricio Isla quien, en una charla vía Zoom con niños de una escuela de fútbol de Cobreloa en La Serena, mostró sus ganas de vestirse de azul y oro.

“Hasta ahora no sé dónde me voy a ir. Hasta ahora no sé nada. He tenido solo una conversación con Boca Juniors, pero hasta ahora no sé nada. Sí me encantaría jugar en la U, es mi sueño, el de mi madre y de mi familia. Me gustaría jugar en Boca y luego en la U”, declaró el lateral dibujando, seguramente, una amplia sonrisa en el rostro de Juan Román Riquelme.

El jugador, de 32 años, afirmó que "tengo pensado jugar hasta los 37 o 38, pero eso depende del físico y de lo que me cuide”, y le tiró flores a Marcelo Bielsa quien, según Isla, fue el mejor entrenador de su carrera. “Es el que más me ha enseñado. En segundo lugar me quedaría con Sampaoli”, cerró.