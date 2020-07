El rugido de las motos regresó al Circuito San Juan Villicum

Las pruebas se desarrollaron con normalidad en dos grupos, por un lado, las motos de 200 y 250cc (GP2), y por otra parte los competidores de las dos ruedas de 300cc en adelante (GP3). Se realizaron cuatro entrenamientos por categoría, organizados y fiscalizados por ASER, delegación de la Confederación Argentina de Motociclismo en San Juan.

Noticias Relacionadas El grupo GERAS debió rescatar a una mujer que se quebró escalando

Pilotos que compiten en el Superbike Argentino o en el GP3 de las Américas, entrenaron con normalidad, pero cumpliendo un estricto protocolo sanitario. Pudieron asistir a la prueba cada piloto con su mecánico y concurrente. Ese protocolo prohibió el ingreso del público en general, por lo que la prueba se realizó a puertas cerradas.

Este fue el primer entrenamiento de pilotos sanjuaninos en el Circuito San Juan Villicum, desde la inauguración del circuito, marcando además la reactivación de este deporte en periodo de cuarentena. Las tandas de entrenamientos se extendieron hasta las 17:00, y contaron con el apoyo de la Secretaría de Estado de Deportes.

Noticias Relacionadas Jesica Cirio mostró su entrenada cola con un video en tanga

Se espera que estas pruebas se desarrollen todos los sábados en el trazado sanjuanino, de características internacionales, siendo uno de los mejores del país en cuanto a infraestructura junto con el autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Jóvenes pilotos, y otros más experimentados, que corren a nivel nacional e integran el programa de Alto Rendimiento, compartieron los entrenamientos y dejaron sus sensaciones sobre la adaptación a esta pista de 4230 metros.

Facundo Mora: “La verdad es que se extrañaba mucho volver a entrenar y estoy muy contento por eso, de sentir la adrenalina y la velocidad nuevamente. A mí me gusta mucho. La pandemia me impidió competir en el Campeonato Argentino de Velocidad, no se pudo hacer. Nos estábamos preparando muy bien para la edición de este año. Y el año que viene queremos dar un salto más grande e ir de nuevo a Europa, a hacer la carrera deportiva allá. Es nuestro objetivo como equipo, competir en la Red Bull Rookie Cup. Si entrás, ya sos piloto mundial, te quedas. Así que bueno, esperemos tener éxito. El nivel deportivo allá es altísimo, lo mejor del mundo. Es la cuna del motociclismo de velocidad.

Matías Soto: “La sensación de volver a estar con la moto es hermosa. Es como volver a encontrarte con tu amor, cada piloto tiene una relación muy linda con su moto. Estar acá, en un circuito mundialista, con un sol hermoso como el de hoy, la pista está perfecta, lo disfruto vuelta a vuelta. Pasar la cuarentena fue algo difícil, no teníamos lugar físico para entrenar, donde enfocarte. Nos quedamos sin chances de correr. Estuvimos moviéndonos, pero en casa, con la bici de rodillo, haciendo ejercicios físicos. Aprovechamos la posibilidad de hacer mountain bike, salimos a andar en bici y hoy volvemos a la pista y tuvimos un buen ritmo. Nos dimos cuenta que todo lo que hicimos en este último tiempo no estuvo demás. Lo noté porque mi andar fue fluido, no estuve incómodo al manejar, no se me adormecieron las manos, tampoco los hombros. Iba cómodo y disfrutando de estar arriba de la moto. Lamentablemente, el parate hizo que nos perdiéramos un campeonato entero. No creo que corramos. El Superbike mundial, la fecha que todos esperábamos para estar acá ante nuestra gente no vendrá y lo que resta servirá para prepararnos física y mentalmente para lo que se viene. Muchos chicos de acá formamos parte del equipo de Alto Rendimiento de San Juan y los especialistas (psicólogos, nutricionistas, profesores, entre otros) nos tratan muy bien y así estamos. Es algo bueno por eso. Es el momento para entrenarse a pleno para que cuando volvamos estemos muy fuerte y ganadores. Económicamente a veces se pone difícil, pero trataré de estar acá todos los sábados que se pueda.

Mauricio Quiroga: “Volver acá es sentirte muy contento. Hoy nos tocó un hermoso día y acá estamos con la moto. Es lo que más queríamos, empezar a tomar contacto con la pista, y más en esta belleza de pista. Hoy sólo disfrutamos, no veníamos a buscar ningún tiempo. Y pasar un buen rato con todos los chicos del motociclismo. Junto a Mauricio Mora (papá de Facundo) fuimos los dos quienes llevamos adelante esta iniciativa, después se sumó Eduardo Oro, y confeccionamos el protocolo con la ayuda de la Secretaría de Deportes, Gobierno provincial y la gente de ASER (Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate), que está fiscalizando el evento de hoy. Encaramos esto por la pasión que tengo por el motociclismo. Siempre me impulsa a dar más. Y, por otro lado, el hecho que algunos deportes ya habían vuelto y nosotros no. Eso me motivó a encarar el proyecto. Lo merecíamos. Lo hacemos porque amamos esto. Nos contactamos por teléfono con el resto de los chicos. Creamos un grupo de WhatsApp. La espera se hizo difícil, muchos estábamos ansiosos y vernos hoy acá me pone muy contento. La felicidad de subirnos a la moto es satisfactoria. Sumamos nuestro granito de arena. Hoy somos 18 pilotos. Algunos se sumarán después porque cuestiones de trabajo, tiempo o porque aprovecharemos el parate para reacondicionar las motos. Yo estimo que para el próximo se van a sumar unos 6 o 7 pilotos más. Ojalá esto continúe, podamos divertirnos, tomar más contacto con la moto en pista y prepararnos por si hay un regreso confirmado a las competencias, sea local o nacional.