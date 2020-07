¿Existe la chance de que Boca venga a San Juan a prepararse para la Libertadores?

Este lunes trascendió por medios nacionales que Boca analiza la posibilidad de volver a los entrenamientos post-cuarentena en el interior. La confirmación de que la Libertadores se reanuda el 15 de septiembre, hace que el Xeneize, que integra el grupo H, piense en la chance de volver a entrenarse lo antes posible y ver como posibilidad cercana y firme al interior.

Noticias Relacionadas Manchester City podrá jugar la Champions gracias a un fallo del TAS

Cabe recordar, que San Juan fue una de las provincias que le ofreció al club de la Rivera volver a los entrenamientos en este suelo. Otros distritos que también ofrecieron sus campos de juego, fueron San Luis, Jujuy y Mar del Plata. Sin embargo, Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico tienen algunas dudas de esta chance y prefieren esperan la decisión por parte del gobierno, que les permita volver a entrenarse a todos los clubes. Dicha determinación llegaría el 17 de julio, luego de la reunión que tendrán la AFA con el Ministerio de Salud.

Esa es una de las razones por las que Boca, por ahora, no le daría curso a la idea de mudarse para trabajar. La otra, y no menor, tiene que ver con que en el club consideran que muchos de los campos de juego que hay en algunas de esas provincias no son aptos para el entrenamiento en alto rendimiento, si hasta pueden representar un peligro para los futbolistas (y mucho más después de cuatro meses laburando por Zoom). Y que además, tampoco hay demasiados predios que cuenten con varias canchas para poder entrenar todos juntos al mismo tiempo, pero separados en grupos pequeños respetando las medidas de prevención. Incluso, cuando tuvo que venir a jugar dos amistosos a la provincia, con diferencia de dos días entre ellos, decidieron ir y volver en un vuelo chárter.

Noticias Relacionadas El rugido de las motos regresó al Circuito San Juan Villicum

Otro de los motivos por el que el plantel de Russo permanecería en Buenos Aires es porque sabiendo que en algunos de los lugares que le ofrecieron el tráfico de gente es cada vez mayor y la cuarentena ya es casi historia, ¿qué pasaría en la puerta del hotel donde se hospede Boca? ¿Se juntará una multitud a recibir a sus ídolos? ¿Cómo se controla eso? ¿Y si sucede y se genera un problema mayor como tener que retroceder alguna fase de prevención? Aunque no parezca, eso también es algo que hoy está en la cabeza de los que toman las decisiones en el club...

Por eso en Boca consideran que el Complejo de Ezeiza es lo mejor, obvio: está aislado de la sociedad y tiene 13 canchas en las que podrían entrenar todos al únisono y separados en grupos menores. Ahora bien, ésa es la postura con este escenario actual, distinto sería el caso -se cree- si después del 17/7 no se resuelve nada, sigue todo como hasta ahora y los entrenamientos continúan sin fecha confirmada. Ante eso, y a sabiendas que el inicio de la Copa (el 17/9 para el Xeneize vs. Libertad en Paraguay) no va a cambiar, ahí sí Boca y Russo ​podrían considerar la idea de ir a entrenarse al Interior, pero únicamente ahí...

Noticias Relacionadas Tevez sigue en Boca y cumplirá con su palabra: donará su sueldo

Y hasta sería entendible, ya que Boca es el único equipo del Grupo H que todavía no volvió a entrenar. Todos sus rivales le llevan mucha ventaja en cuanto a los trabajos, tanto Independiente Medellín y Caracas ya practican juntos y en un campo de juego, y Libertad no sólo ya jugó dos amistosos, sino que el 18/7 reanudará el torneo oficial paraguayo y llegará con ¡dos meses! de competencia encima al inicio de la Copa. Por todo esto, el Xeneize y Miguel esperan para mudarse, pero si todo sigue igual...