Tras el escándalo por el 'picado' en cuarentena, Tevez rompió el silencio

Carlos Tevez habló en la noche del martes sobre la foto en la que se lo observa en su campo de la localidad de Maipú, provincia de Buenos Aires, junto a un grupo de personas y aseguró que nunca jugaron al fútbol, como salió en las redes sociales. “Hace un año me compré el campo, está todo revolucionado cuando tengo la posibilidad de venir. Hay gente que se me mete por todos lados”, expresó Carlitos.

Luego el delantero Xeneize explicó en diálogo con el programa Intratables en América: “Estábamos con mi familia, terminando de comer en el quincho y se me meten unos vecinos a querer sacarse una todo. Se me acercan, estaban unos niños y acepté la foto, que fueron unos segundos. La foto fue un segundo, yo estaba en mi casa por eso no tengo ni tapaboca. Uno no puede decirles que no porque estaban los chicos, quedaría mal”.

La polémica se originó porque, más allá de la foto, en las redes sociales uno de los protagonistas de la misma aseguró que habían jugado al fútbol. “Es mentira que jugué un picado con ellos. Le dije al Intendente (Matías Rappallini) que esto no puede pasar más, desde que empezó la cuarentena me estoy sacando fotos dos veces por día"

"Entra la gente, te meten a los chicos adelante, sacarlos no me sale. Después salen a decir que jugaron un picado conmigo, no lo puedo parar. Tienen que dar explicaciones de por qué dijeron eso, fue solamente una foto de dos segundos”, agregó el delantero de Boca.

El delantero afirmó que en la mañana siguiente llegó un patrullero a su casa con una orden. "Cuando vi la secuencia, dije ‘esto es una joda, me están cargando’. Estoy en mi propiedad y tengo que dar explicaciones por una foto”. El ídolo Xeneize aseguró que piensan ir a la justicia para que den “explicaciones de lo que están diciendo. En las redes sociales dicen ‘sueño cumplido, jugar un picadito con mi ídolo’. Levantaron eso de todo lado y estoy dando explicaciones. No es verdad lo que están diciendo. Es gente que no conozco, no sé quiénes son. No sabemos quién es el vecino acá. Me pidieron una foto, me saqué la foto y se fueron”.

A continuación recordó que no es la primera vez que lo involucran en otro episodio durante esta cuarentena, en relación al día en el que quiso ir a jugar al golf a Tandil. “Ya es la segunda vez, la primera no dije nada, en la segunda salgo a hablar. Que demuestren porque esto no es verdad. Estoy acá aislado, entrenando, tengo mi cancha y entreno acá vía zoom”, expresó.

“Tengo mi familia. Sale una persona solamente a comprar, vuelve y no tenemos contacto con nadie. No fui a ningún lado, ni a jugar un picado con el intendente. No necesito salir por nada del mundo”, indicó.

'No es el momento para que vuelva el fútbol'

El delantero deslizó que no ve con buenos ojos que se decida retornar a la actividad futbolística con cifras tan altas en torno al coronavirus. “Creo que es muy difícil volver ahora, sabiendo que hay gente que está muriendo. No es el momento”, afirmó en diálogo con América TV.



Carlitos se refirió a la Copa Libertadores y destacó que “las fechas de Conmebol son tentativas y se pueden cambiar”. Además, agregó: “Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, se modificará el calendario. El club y la AFA saben que no debemos quemar etapas, así que eso no me preocupa”.



Con respecto a su postura, el crack Xeneize fue contundente. “Están metiendo presión de todos lados y el fútbol tiene muchos negocios, pero acá hay gente enferma. Sin prácticas es difícil que juguemos. Podemos tener nuestra opinión, pero si Boca me dice que hay que retornar al trabajo, habrá que hacerlo”, concluyó.