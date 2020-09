Apartaron a dos futbolistas de la selección de Inglaterra por llevar mujeres al Hotel

Mason Greenwood y Phil Foden, dos de las jóvenes promesas de la selección de Inglaterra, fueron apartados del conjunto nacional luego de haber llevado dos mujeres al hotel donde concentraban en Islandia, rompiendo los protocolos de seguridad por la pandemia del coronavirus. De esta manera, se perderán el duelo de mañana ante Dinamarca, como visitante, por una nueva fecha de la UEFA Nations League.

"Desafortunadamente, esta mañana, me informaron que dos chicos rompieron el código de la burbuja segura. Hemos decidido rápidamente que no tengan interacción con el equipo que va a entrenar. El procedimiento indica que viajen a Inglaterra separados", expresó el entrenador, Gareth Southgate, en conferencia de prensa.

"Todavía estamos viendo los detalles. Me informaron a poco del entrenamiento. No tengo demasiados detalles, pero lo que está claro es que rompieron el código", añadió. Y sentenció: "No teníamos alternativa más que hacer lo que hicimos".

El medio DV, de Islandia, difundió las imágenes (capturadas de la red social Snapchat) en las que se ve a los futbolistas (promesas del Manchester United y de Manchester City) con mujeres en sus habitaciones. Ahora, fueron apartados. Sus clubes aún no difundieron ningún comunicado oficial sobre el tema.