La vuelta de Leoanela Yúdica tendrá un cambio de fecha y una rival conocida

Leonela Yúdica no ve la hora de subirse al ring y defender su título de campeona del mundo. Desde 2019 que no pelea, y estaba casi todo listo para que la vuelta al cuadrilátero sea el 29 de octubre, sin embargo, la chimbera deberá esperar por lo menos un mes más para empuñar los guantes.

Según la misma boxeadora confirmó en Compacto 13 este jueves, su vuelta a la competencia se dará recién a fines de noviembre, con fecha a concretar, aunque pica en punta los días 25 o 26 de ese mes. Otro de los datos que dio a conocer en Canal 13, fue que su rival será nada más y nada menos que Isabel Millán, la mexicana con la que peleó el 16 de agosto del 2019 en el Aldo Cantoni, en una pelea que no terminó por un choque involuntario de cabezas, que llevó a la sanjuanina a ser hospitalizada.

Justamente, esa fue la última vez que la chimbera se subió a un ring, y el haber retenido el título no le dejó del todo un sabor dulce. Por el accidente se determinó que, como consecuencia de las heridas recibidas, el combate no pudiera finalizar, por lo que quedó sin decisión. ‘Esto es una revancha para mí’, expresó y agregó que todavía recuerda que la mexicana en la previa y el después de la velada boxística, ‘habló de más’.

El lugar de la pelea todavía no se sabe. En un principio, la vuelta de Yúdica se celebraría el 29 de octubre, conjunto con el regreso de la otra gran boxeadora sanjuanina, Cecilia Román, quien si lo hará en esa fecha y ante la bonaerense Daniela Bárbara Rivero en el Estadio Marcelo García de Pocito.

Como la sanjuanina hace mucho no pelea, esta será un encuentro obligatorio según marcan las reglas de la FIB, ya que debe defender su título de campeona del mundo. Otro punto para destacar, es que la rival de la chimbera no iba a ser Millán, sino otra mexicana. Se trata de María Salinas, quien lidera el ranking mundial. Sin embargo, todo se canceló porque se lesionó y su recuperación no le permite estar en San Juan para fines de octubre.

Yúdica palpita la noche de su vuelta, y se entrena con ansias, estudiando a Millán. Aprovechando la cámara de Canal 13, la chimbera le pidió a los sanjuaninos todo el apoyo para esa velada boxística. ‘Tengo muchas ganas de subir al ring con toda la gente alentando, es fundamental en este tipo de eventos, porque me subo para representar a San Juan’, soltó.

Acerca de la pisa con la mexicana expresó: ‘A Millán le digo que esta vez no se va a parar la pelea por un corte, y que le voy a demostrar todo, lo que he estado entrenando’, manifestó desafiante la boxeadora sanjuanina.