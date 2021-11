La Scaloneta enfrenta a Uruguay: probable formación con Messi de arranque

Este viernes, la Scaloneta afrontará su partido contra Uruguay, en lo que será el paso previo a viajar a San Juan para enfrentar a Brasil en el Bicentenario. Por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina saldrá al campo de juego a las 20 para medirse con ‘La Celeste’, y entre los titulares estará Messi, que en los últimos ensayos estuvo a la par de sus compañeros sin molestias físicas.

Con el capitán en el once titular, Sacloni deberá terminar el resto del equipo, en el cual no habrá sorpresas respecto a lo que se vienen jugando. En la previa, el único puesto que siempre presenta una incógnita es el del lateral derecho, puesto que ambos jugadores que lo hacen en esa área de la defensa están bien considerados. Tanto Nahuel Molina como Matías Montiel, pelean por la titularidad, aunque el ex Boca le saca un poco de ventaja.

Otro de los jugadores del PSG que atraviesa dificultades es Leandro Paredes, quien aún se recupera de un desgarro en el cuádriceps que sufrió a mediados de octubre en el último Argentina-Perú. Es por eso que tanto su convocatoria como la de Messi generó polémica en París. No obstante, a diferencia del astro, el mediocampista no volvió a sumar minutos y se encuentra parado desde la última presentación de la Albiceleste, por lo que esperan a que pueda estar ante Brasil, pero su presencia aún es una incógnita.

El probable once de la Selección Argentina frente a Uruguay

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.