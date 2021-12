Escudero, flamante refuerzo del Verdinegro: ‘Me gusta mucho la provincia’

San Martín ya comienza a reforzarse de cara a la siguiente temporada en la Primera Nacional, y para ello Luigi Villalba ya cuenta con cuatro caras nuevas en su plantel. Uno de ellos es Luis Escudero quien habló este lunes con Canal 13.

Canal 13 -¿Tenías otra oferta además de la de San Martín?

Escudero - Lo único que tenía claro es que podía renovar en donde estaba, en Nueva Chicago, pero decidí venirme para San Martín.

Canal 13 - ¿Qué te hizo tomar esa decisión de continuar ahí donde estabas y pegar el regreso a San Juan?

Escudero - Es un club que conozco y me gusta mucho la provincia. Si bien en Chicago hice inferiores, sentía que ya me querría ir, así que de nada servía estar en un lugar en donde ya no quería estar, y por suerte salió San Juan.

Canal 13 - En la última temporada jugaste alrededor de 14 partidos, ¿eso te hace sentir en desventaja física o sentís que estas en condiciones para competir?

Escudero - Siempre una pretemporada viene bien. Yo por ejemplo no pude hacer pretemporada en junio porque no huno, porque el campeonato fue largo y cuando regresé de la lesión empecé a entrenar con mis compañeros y al final no la pude hacer.

Canal 13 - ¿Qué se diferencia San Juan en cuanto a la convivencia? Teniendo en cuenta el ritmo de vida agitado al que están acostumbrados muchos deportistas en Buenos Aires, y cuando llegan acá a la provincia se encuentra con algo totalmente distinto.

Escudero - Yo soy de San Luis, y la verdad es que venir acá es importante a la hora de tomar una decisión. Ir a la provincia es otra cosa, son dos cambios menos. Lo bueno es que yo ya conozco el club, y sé que va apostar a grandes cosas, y eso también ilusiona a la hora de sumarse a un proyecto.