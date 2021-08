River enfrenta a Sarmiento buscando seguir por la senda del triunfo

El River de Gallardo enfrentará disminuido a Sarmiento. Con nueve bajas (cuatro por lesión, cinco por afectados a sus selecciones) desde las 19 intentará de visitante continuar con la racha ganadora en la Liga Profesional 2021. De obtener el triunfo, sería el segundo consecutivo en la competición.

Luego de la victoria contra Aldosivi por 2-0, el ‘Muñeco’ debió meter mano en el equipo, no por rendimiento, sino por lesiones y los convocados a sus selecciones. El Estadio Eva Perón será el escenario del duelo entre ambos por la Fecha 9º. Para ello, el Millonario recurrirá a varios de sus ‘pibes’ para afrontar el encuentro.

EN el once inicial no podrán estar con Paulo Díaz (Chile), Héctor David Martínez, Robert Rojas (Paraguay), Franco Armani y Julián Álvarez (Selección Argentina), que disputarán al triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. A su vez, no cuenta con Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana, Nicolás De La Cruz y Matías Suárez, lesionados.

River para enfrentar a Aldosivi este lunes desde las 21

Enrique Bologna; Alex Vigo, Tomás Lecanda, Bruno Zuculini, Milton Casco; Enzo Fernández, Enzo Pérez; Jorge Carrascal, Tomás Galván o José Paradela ; Braian Romero y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.