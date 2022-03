Peñarol debuta ante Colón en Santa Fe por la Copa Argentina

Peñarol jugará este martes 1 de marzo un partido histórico. El Bohemio debutará en Copa Argentina, nada más y nada menos que ante el Colón del Pulga Rodríguez desde las 21:30 en el Estadio El Nuevo Monumental de Atlético Rafaela por los 32 avos de final.

El compromiso para los sanjuaninos es más que importante en su historia porque jugará contra un equipo de primera siendo el único representante sanjuanino del más federal de los certámenes del fútbol argentino.

El equipo de Falcioni será un rival duro porque tiene en su plantel al prometedor juvenil Facundo Farías, al talentoso y lleno de potrero ‘Pulga’ Rodríguez y a un nueve con mucha experiencia y gol como ‘Wanchope’ Ávila.

Por su parte, el equipo chimbero, que milita en el Torneo Federal A. Si bien, Cristian Bove no confirmó el once inicial para enfrentar al Sabalero, en el arco estará Leonardo Corti, ex San Martín. En la defensa los centrales serán Andrés Felissia y Martínez, y César More y Agustín Paredes por las bandas. El mediocampo se lo repartirán, Abel Peralta, Lucas Saucedo, Ignacio Heim y Juan Pablo Verona. En el ataque jugarán Maximiliano Osurak y Rubén Darío Tarasco.