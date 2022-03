Leonardo Gioja: ‘El que conduce tiene la responsabilidad de convocar al diálogo’

Este martes el diputado Leonardo Gioja, perteneciente al Bloque Lealtad, estuvo en Banda Ancha y se refirió a la interna peronista local por la eliminación de las PASO. Sobre todo a las declaraciones de Sergio Uñac la semana pasada, en donde confirmó que convocará a todo el arco opositor y a este grupo de justicialistas para que se discuta la eliminación de las primarias abiertas en San Juan. ‘El que conduce tiene la responsabilidad de convocar al diálogo’, expresó al respecto.

Para el justicialista el llamado a diálogo del gobernador en declaraciones es fundamental. ‘Antes que un cambio, esperemos que haya diálogo’, manifestó.

El legislador contó que desde el bloque giojista están pidiendo la apertura del partido para que se discutan este y otros puntos importantes. ‘Sería importante que funcionaran las estructuras partidarias para que cualquier tipo de problema se discuta en el partido, pero si los partidos no funcionan y no abre sus puertas al diálogo no va a pasar’, afirmó.

Gioja confirmó que en la reunión con el gobernador mantendrán su postura en contra de la eliminación de las PASO en la provincia. El legislador planteó que las primarias son fundamentales para que los sanjuaninos puedan elegir a sus representantes, y además señaló que hasta el momento no fueron bien utilizadas. ‘Creemos que no han sido utilizadas como herramientas para ordenar las diferencias internas de las listas’, sostuvo.

‘Hubo un motivo claro para plantear un bloque, hay temas que no se plantean y creo que deberíamos de estar discutiéndolos en la Legislatura. Desde lo positivo, hay que tratar que los temas se discutan en la Cámara. Mientras haya dialogo no creo que sea oposición si u oposición no, nosotros tenemos una posición clara’, planteó Gioja.