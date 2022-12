Gol, victoria y récord: Messi alcanzó los 1000 partidos en su carrera

Este sábado le Selección argentina venció por 2 a 1 a Australia, pero el pase a cuartos no fue el único logro, Lionel Messi ademas de abrir el marcador para contribuir con el resultado, alcanzó la impresionante suma de 1000 partidos jugados en su carrea, una azaña solo alcanzada en Argentina, por oto grande que también vistió la albiceleste y es un icono del fair play, Javier Zanetti.

Al sumar minutos en estos Octavos de Final de la Copa del Mundo, Lionel escribió su nombre en otra página del libro de la historia del fútbol. Esto se debe a que alcanzará los 1.000 partidos jugados en toda su carrera deportiva, convirtiéndose recién en el segundo argentino en conseguirlo.

El primer, y único hasta el momento, en conseguirlo había sido nada más ni nada menos que Javier 'Pupi' Zanetti. El actual vicepresidente del Inter de Milán, se retiró a los 40 años de edad habiendo disputado un impactante cifra de 1.114 encuentros oficiales.

Zanetti, actual vice del Inter

'Para mí es un orgullo lo que está logrando Leo. Llegué a jugar 1114 partidos oficiales y la verdad es que me di cuenta después de lo que significa es cifra. Cuando llegué a los 1.000 me puse muy feliz y me imagino que Leo estará igual, más allá de que seguro estará pensando más en el partido que en algo personal. Yo lo vi cuando empezó con nosotros en la Selección y no me sorprende todos los récords que está teniendo. Este es uno más y ojalá que ese partido 1.000 sea una gran alegría para todos los argentinos' expresó Zanetti a Olé.