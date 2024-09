La FIFA no le reconoce a Boca dos Intercontinentales

En una noticia inesperada, la FIFA explicó en su sitio oficial cómo se disputará la nueva Copa Intercontinental y allí especificó la lista de todos los campeones del mundo. Llamativamente, no figuran los títulos que Boca logró en el 2000 y en el 2003, tras derrotar nada menos que a Real Madrid y a Milan, respectivamente.

En 1960, con el nacimiento de la Copa Libertadores, se comenzó a disputar la Copa Intercontinental, que enfrentaba al campeón de América (Conmebol) con el campeón de Europa (UEFA). Salvo las excepciones de 1975 y 1978, se jugó ininterrumpidamente hasta 2004, aunque la FIFA no reconoce oficialmente las últimas cinco ediciones.

Es que en el año 2000 se estrenó el Mundial de Clubes, que tuvo una primera edición inédita con una final entre brasileños: Corinthians venció a Vasco da Gama luego de que Real Madrid quedara eliminado y hasta perdiera por penales el duelo por el tercer puesto ante Necaxa.Ese mismo año 2000, Boca le ganó la final al Real Madrid por 2-1, en la victoria más importante de la historia del club. Sin embargo, esa Copa Intercontinental no se considera oficial de FIFA, ya que el título mundial le fue otorgado a Corinthians.

El Mundial de Clubes no se volvió a jugar hasta 2005, y por eso la FIFA considera que los títulos mundiales de 2001 a 2004 quedaron vacantes. En ese período, Boca volvió a ganar otra Intercontinental, en 2003, cuando derrotó a Milan por penales tras el 1-1 de los 120 minutos. Ese título tampoco tiene el aval oficial como campeonato del mundo, en una decisión irrisoria.

De todos modos, los títulos ganados por Boca en 2000 y en 2003, en los que son las victorias más resonantes de su historia, son oficiales y cuentan como títulos internacionales. Lo que determinó la FIFA, al menos en esta última publicación oficial, es que el Xeneize no fue campeón del mundo en esas oportunidades.

El listado de campeones del mundo que publicó la FIFA

1960: Real Madrid (ESP)

1961: Peñarol (URU)

1962: Santos (BRA)

1963: Santos (BRA)

1964: Inter de Milán (ITA)

1965: Inter de Milán (ITA)

1966: Peñarol (URU)

1967: Racing Club (ARG)

1968: Estudiantes (ARG)

1969: AC Milan (ITA)

1970: Feyenoord (PB)

1971: Nacional (URU)

1972: Ajax (PB)

1973: Independiente (ARG)

1974: Atlético de Madrid (ESP)

1975: No hubo (no se disputó el partido entre Bayern Munich (ALE) e Independiente (ARG))

1976: Bayern Munich (ALE)

1977: Boca Juniors (ARG)

1978: No hubo (no se disputó el partido entre Boca Juniors (ARG) y Liverpool (ING)

1979: Olimpia (PAR)

1980: Nacional (URU)

1981: Flamengo (BRA)

1982: Peñarol (URU)

1983: Gremio (BRA)

1984: Independiente (ARG)

1985: Juventus (ITA)

1986: River Plate (ARG)

1987: Porto (POR)

1988: Nacional (URU)

1989: AC Milan (ITA)

1990: AC Milan (ITA)

1991: Estrella Roja (YUG)

1992: São Paulo (BRA)

1993: São Paulo (BRA)

1994: Vélez Sarsfield (ARG)

1995: Ajax (PB)

1996: Juventus (ITA)

1997: Borussia Dortmund (ALE)

1998: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ING)

2000: Corinthians (BRA)

2001: No hubo (no se disputó la competición)

2002: No hubo (no se disputó la competición)

2003: No hubo (no se disputó la competición)

2004: No hubo (no se disputó la competición)

2005: São Paulo (BRA)

2006: Internacional (BRA)

2007: AC Milan (ITA)

2008: Manchester United (ING)

2009: Barcelona (ESP)

2010: Inter de Milán (ITA)

2011: Barcelona (ESP)

2012: Corinthians (BRA)

2013: Bayern Munich (ALE)

2014: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2018: Real Madrid (ESP)

2019: Liverpool (ING)

2020: Bayern Munich (ALE)

2021: Chelsea (ING)

2022: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ING)