Luego de conocerse videos de una feroz pelea entre parcialidades en la final del campeonato nacional de hockey sobre patines, que enfrentó en un tercer partido a Valenciano y Olimpia, el DT de la Selección Argentina Sub 19, Juan Manuel Garcés, quien fue uno de los protagonistas de la trifulca, emitió un descargo a modo de disculpas por su actitud.

La violencia no deja de sorprender en las canchas de distintos deportes en la provincia, pero entre el fútbol y el hockey vienen siendo recurrentes. Y tan elevado es el alcance de la violencia, que no sólo son protagonistas hinchas o simpatizantes, sino también dirigentes de los clubes y en este caso algo más lamentable como un entrenador de un seleccionado nacional.

Garcés, grabó y publicó un video en sus redes sociales y el medio especializado en el tema 2M, también replicaron el descargo.

‘Con este mensaje quiero hacer públicas mis disculpas de la situación sucedida este domingo en la final de Liga. Estoy completamente arrepentido de mi reacción, que no es forma de responder a una provocación. Lamentablemente me dejé llevar por mis emociones’, comienza diciendo en el video Garcés.

‘La verdad que lamento mucho porque el hockey sobre patines está tratando que estas situaciones no pasen más en las canchas. Pero especialmente me apena porque no es el ejemplo que les quiero dar a mis hijos ni a todos los chicos que han estado a cargo mío, tanto a nivel selección como a nivel club’, sostuvo.

Mirá el video y mensaje entero del entrenador que quedó registrado en el video como uno de los violentos que hubo el fin de semana en una de las finales más esperadas de la disciplina que tantos adeptos tiene en San Juan.