Es oficial: el comercio sanjuanino trabajará el Día de la Virgen

El mes de noviembre no fue una excepción en la crisis que ha provocado en el comercio la pandemia por el coronavirus y cerró con una caída en las ventas del 22% respecto al año 2019. A raíz de esta complicada situación desde la Cámara de Comercio de San Juan, tomaron la decisión de trabajar normalmente el próximo feriado del 8 de diciembre

En esta jornada se celebra la Inmaculada Concepción de María, por lo que normalmente es un día no laborable. No obstante para palear un poco la crisis, el comercio sanjuanino funcionará normalmente a lo largo de ese día. Sin embargo este no fue el único anuncio.

Sumado a esta determinación para el próximo martes de la próxima semana el lunes 7 de noviembre, que había sido establecido por Nación como un "Feriado con fines turísticos", también habrá actividad en este sector tan afectado por la emergencia sanitaria por el virus Covid 19.