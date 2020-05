¿Cómo será el segundo pago del bono de ANSES?

En el marco de ayudas para morigerar los efectos negativos de la cuarentena por el coronavirus, el Gobierno lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono de $10.000 que paga ANSES, para monotributistas de las categorías más bajas, trabajadores informales y otros sectores vulnerables. La primera ronda se abona hasta este 3 de junio y ahora se viene un refuerzo, que según anticipó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, será seguramente del mismo monto.

El organismo previsional anunciará en los próximos días cuándo se empezará a pagar el refuerzo de junio, que en principio está previsto para después del 3 de ese mes, cuando se termina de pagar la primera ronda del IFE. Para cobrar ese segundo pago, la ANSES aclaró que no es necesario volver a solicitar el beneficio para cobrar el refuerzo del IFE.

En principio, sería para aquellos que o bien ya resultaron beneficiados con el primer bono extraordinario o están tramitando la corrección de sus datos personales para poder acceder al mismo. El IFE alcanza a un universo de beneficiarios de cerca de 8,3 millones y podría llegar a un número aún más alto. Es que ANSES está revisando los casos de quienes hasta el 21 de mayo no fueron aceptados y pidieron revisar su situación a través de la página web de la entidad.

Son cerca de un millón de personas. El pago del segundo desembolso del bono de ANSES todavía no tiene un cronograma, en el que el organismo dirigido por Fernanda Raverta está trabajando en estos días. La intención oficial es que el nuevo cronograma sea “más corto”, luego de que el pago del primer desembolso se extendiera a lo largo de 8 semanas dadas las dificultades que se generaron para alcanzar a un universo de 8,2 millones de personas que en muchos casos no tenían cuenta bancaria.

Las últimas fechas de pago de la primera ronda para los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que hayan elegido a través del Correo Argentino y las redes de cajeros Banelco y Link serán para los DNI terminados en el número 9, los días 2 y 3 de junio, según el calendario informado por la ANSES. Ayer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que esta semana se publicará un decreto con los detalles del segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Según dijo, "probablemente" sea también de 10 mil pesos. "Estamos definiendo el monto del Ingreso Familiar de Emergencia correspondiente a mayo, que se va a pagar en junio, y probablemente sea el mismo monto que se abonó en abril", sostuvo el funcionario. No obstante, aclaró que para el pago del beneficio "estamos evaluando la cuestión geográfica o localizada, porque hay muchas zonas que recuperaron su actividad. Pero tampoco queremos generar un ingreso de las familias".

En declaraciones a Radio 10, Cafiero subrayó que el IFE alcanza a unas 9 millones de personas, y destacó: "es una medida de escala enorme, lo mismo que el programa ATP. Son dos planes muy grandes". Además, señaló que el "IFE opera sobre las familias de los trabajadores no registrados. Y el ATP es una política inédita de contención del empleo. La Argentina es hoy uno de los cinco países del mundo que mejor contuvo el trabajo en el marco de la pandemia".

¿Cómo es el IFE?

El IFE está destinado a trabajadores informales, personal de servicio doméstico, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B, las más bajas. Para obtenerlo, los requisitos son: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad.

El titular o su grupo familiar no debe tener ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; tener una prestación de desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tampoco está destinado a planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.