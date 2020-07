Atención: Así será el pago del aguinaldo a empleados de comercio

En la jornada del jueves, mantuvieron una audiencia los empresarios del comercio y representantes del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) en la Subsecretaría de Trabajo. Allí, teniendo en cuenta los desafíos de la pandemia, definieron las condiciones de pago del aguinaldo, pero además el sindicato hizo un pedido formal a los empresarios para que se pongan al día con sus trabajadores.

En diálogo con Canal 13, Mirna Moral, secretaria general del SEC, manifestó que debido a que el sector comercial sanjuanino fue uno de los más golpeados por la cuarentena. Se dictaminó que el aguinaldo se podrá abonar en dos cuotas, pese a lo que dicta el convenio de trabajo de que se debería pagar en una sola cuota.

"En esta oportunidad y por la pandemia, se permitirá pagar en dos cuotas. ¿Por qué en dos cuotas y no en una? No se puede comparar un empleado que trabaja en el supermercado, empresas de limpieza o diferentes lugares que no debieron parar en ningún momento, al considerarse trabajos esenciales. En este caso se deben pagar los aguinaldos en una sola cuota, en cambio aquellos comercios que debieron cerrar un tiempo por la pandemia, tienen permitido pagar el aguinaldo en dos cuotas a sus empleados", explicó la titular del SEC.

Esto significa que alrededor del 50% de los trabajadores recibirán el medio aguinaldo en dos cuotas, una en agosto y la segunda en septiembre. En cambio aquellos que nunca cerraron, como lugares con venta de alimento o incluso empresas que se dedican a financiación, deberán entregar todo el dinero de una sola vez. Son alrededor de 7500 trabajadores en cada mitad.

En la reunión también se plantearon otras problemáticas, como que hay todavía muchos empresarios que adeudan parte del sueldo a sus trabajadores desde marzo o abril, y la Secretaria General del SEC volvió a solicitar que se regularicen estas situaciones. "Hay empleados del comercio a los cuales les deben un sueldo entero, ya que les deben 30% de marzo, el 25% de abril y el 50% de mayo. Es decir un 105%, es un poco más de un sueldo, si todo esto es pagado", explicó Moral en diálogo con Banda Ancha.

Por último, Moral informó que con el sector que se dedican a la venta de electrodomésticos tienen un acercamiento en forma personal porque la mayoría son empresas nacionales. "Entonces para las empresas que son sanjuaninas, hemos hablado con la Cámara de Comercio y otras entidades que las van nucleando para que ellos tengan un acercamiento haciéndoles ver que si les pagan lo adeudado a los empleados, ese mismo dinero va a ser invertido en el comercio", concluyó la gremialista.