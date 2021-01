Por la pandemia, cayó un 30% la venta de equipos de GNC en San Juan

La larga cuarentena que vivió Argentina por la pandemia del Covid 19 dejó números en rojos en casi todos los sectores de la economía nacional. En San Juan, la venta de equipos de GNC tuvo un descenso de un 30% por el confinamiento duro, según aseguró el empresario local y representante del sector, Guillermo Vila.

El empresario señaló a Canal 13 que, tras la vuelta a la actividad de todos los sectores de la economía, se dio una leve recuperación en el mercado, que se tradujo en muchas consultas, que sin embargo no se están cerrando en ventas. En este sentido, Vila es optimista y cree que la venta de equipos aumentará.

Una de las razones por las cuales los sanjuaninos se están arrimando a consultar precios de instalación, es el aumento de los combustibles líquidos, indicó el referente del sector.

También, Vila contó que en la primera cuarentena las caídas de las ventas fueron importantes. La razón principal, fue que al no poder salir a la calle, la gente no consultaba por renovaciones de equipamiento o instalación, ya que no podía usar su auto, algo que cambió gradualmente con el ritmo de las aperturas y los planes de vacaciones de los sanjuaninos.

El empresario se mostró optimista en la recuperación de las ventas, dado el nivel de consultas. Vila argumentó que al aumentar el nivel de interés, en algún momento se traducirá en ventas concretas. ‘Esta es una recuperación lenta, lo importante es que se está trabajando’, afirmó.