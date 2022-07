Zona Fría: el beneficio no se verá afectado por el nuevo acuerdo tarifario del gas

Las actualizaciones en el cuadro tarifario en preocupa los diferentes sectores de la sociedad, que frente a otros aumentos en los últimos meses esta temerosa del momento en el que lleguen las facturas. En contacto con Banda Ancha, el diputado nacional Walberto Allende transmitió tranquilidad al respecto y dijo que de momento no hay indicaciones sobre un empadronamiento para continuar recibiendo los descuentos.

“Ayer estuve reunido a primera hora de la tarde principalmente por el tema de la segmentación de la tarifa del gas que comunicó el Ministerio de Economía de la Nación”, expresó el diputado.

Al respecto comentó habían muchas dudas en la gente respecto de qué iba a pasar con el beneficio de zona fría y aprovechó para a tocar esto. “Por el momento no se visualiza que podamos tener algún inconveniente en lo que queda del invierno con respecto a la provisión de gas”, remarcó.

Al respecto dijo que no hay todavía ninguna directiva del eco gar respecto de cómo se va a trabajar en este tema con Ecogas, “por eso es que no se ha dado a conocer qué tramites se deben o no hacer, por el momento no se están aplicando”, manifestó.

“Seguramente en aquellos que vana atener una modificación que son barros residenciales que superan el ingreso de los $300.000 que van a tener un 30%, pero van a tener un aumento en su factura”, dijo y agregó, “los que tienen tarifa social y quienes son monotributistas, jubilados, pensionados y electrodependientes no van a sufrir aumentos. No hay que hacer todavía ningún trámite”.