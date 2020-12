Beatriz Sarlo confesó que abortó 3 veces

La socióloga Beatriz Sarlo no dudo en manifestar su posición a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta declaración fue en medio del debate parlamentario por el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta postura fue argumentada confesando que ella abortó en 3 oportunidades.

Además, la académica indicó que ya desde los 17 años ya sabía que no quería hijos en su vida. Del mismo modo aclaró que ella no tuvo problemas de decir lo que hizo ya que tiene una visión laica sobre la cuestión. Estas declaraciones fueron llevadas a cabo durante una entrevista con Luis Novaresio.

La intelectual subrayó que "No, no fue solo una vez (…) Creo que fueron tres veces". A su vez aseveró que ella jamás deseo tener hijos. Por este tema destacó "No sentía una vocación de ser mamá y era una época distinta (década del ’60), donde tener un hijo a una mujer le planteaba problemas que hoy no podemos soñar".