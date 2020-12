Caselles: ‘el derecho de la mujer no está vinculado a ir en contra de la vida’

La diputada nacional, Graciela Caselles, votó en contra del Proyecto de legalización del aborto que como en 2018, ya tiene media sanción en la Cámara baja. En un extenso debate que duró 20 horas, tres de sus pares sanjuaninos, José Luis Gioja, Wablerto Allende y Marcelo Orrego coincidieron con la legisladora. En cambio, el joven diputado, Francisco Guevara, apoyó el proyecto enviado por el oficialismo.

La diputada del Frente de Todos se plantó en su posición y manifestó que 'el derecho de la mujer no está vinculado a ir en contra de la vida de otro'. Sin embargo, la sanjuanina defendió la interrupción del embarazo en casos de abusos sexuales, en casos críticos o que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

‘Este proyecto de ley representa el proyecto madre de todas las leyes, porque tiene ver con la vida, con el poder nacer, con el poder vivir’, expresó la diputada del Frente de Todos. Luego afirmó que lo más importante a tener en cuenta es preservar la vida. ‘Yo soy una persona a la que no le da lo mismo cualquier decisión, que defiende el derecho de lo más débiles, no me da lo mismo que un niño nazca o no, que un niño pueda o no hacerlo’.

Caselles se posicionó en el argumento de la vida con su génesis en el momento de la concepción. ‘Yo tengo una fuerte convicción y una defensa de la vida misma y también el derecho de las mujeres a desarrollarse, a crecer a ocupar espacios en igualdad de condiciones’, expresó.

Este viernes, en una votación histórica y, como ocurrió en 2018, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto. Fueron 131 votos afirmativos, 116 en contra y 6 abstenciones, los que tras 20 horas de debate, definieron la votación.