Orrego: "No estamos tratando los derechos de la mujer"

"Hoy no estamos tratando solamente los derechos de la mujer. Eso no está en discusión, no está en debate. Inclusive acá en este recinto hemos aprobado muchos proyectos. Lo que estamos tratando hoy es el derecho a las dos vidas, a la vida de la madre y a la vida del niño por nacer", dijo el diputado nacional por Producción y Trabajo, Marcelo Orrego, este jueves en la maratónica sesión por el aborto legal, seguro y gratuito.

"Lo que deberíamos estar legislando hoy es cómo hacemos viables las dos vidas, no cómo hacemos para eliminar una de ellas. Siento que este proyecto de ninguna manera siembra esperanzas en la vida. Muy por el contrario, lo que hace es facilitar la muerte", sostuvo el santaluceño.

"Resulta lamentable que en medio de una pandemia donde el mundo se une, donde los profesionales de la salud se unen para salvar vidas, que el Poder Ejecutivo Nacional haya enviado este proyecto al congreso como prioridad. Preocupa porque divide aún más a los argentinos", agregó Orrego.

Apeló a la "verdadera educación sexual" y a "un cambio en la cultura de algunas familias argentinas" para reducir la incidencia del embarazo adolescente. Desde lo jurídico, sostuvo que "este proyecto de ninguna manera es viable".

Citó entre sus argumentos una frase de la Madre Teresa de Calcuta: "cualquier país que acepte el aborto está enseñando a su gente a que recurra a la violencia para conseguir lo que quiere".

Y le contestó al ministro de Salud, Ginés González García, al decir que "no es la vida de la mujer y lo otro -el embrión- es un fenómeno".