La “pesadilla” de una joven: Su mamá murió por coronavirus y se enteró por las redes

El martes, el Ministerio de Salud de la Rioja, informó que una mujer de 52 años, falleció a las 00.35 del martes. La víctima, fue identificada como Liliana Ruiz, una médica pediatra que además de Covid-19, presentaba un diagnostico confirmado de dengue, según las autoridades provinciales.

Ante esta situación, Sofía Armatti, la hija de la víctima, expresó su profundo dolor por la muerte de su madre, pero además criticó a las autoridades sanitarias riojanas por el manejo de la información sobre el fallecimiento de Liliana.

La joven, cuestionó a las autoridades por la divulgación sobre la muerte de su madre. “Hola, ¿quiénes de ustedes son los que manejaron la información sobre mi madre y la divulgaron antes de avisarnos? Me enteré lo de mi mamá por cadenas de wpp (Whatsapp), y de verdad me gustaría hablar muy seriamente con quien nos hizo esto. Ah, y gracias por comentar la hora en la que falleció. Me estoy enterando ahora”, respondió en la publicación del Ministerio de Salud de La Rioja en Twitter.

Además, publicó un extenso mensaje en su cuenta de Facebook. “Les escribo esto para los que hablaron mal de mi mamá, los que reenviaron su foto con mensajes falsos, audios con información errónea. Su foto y nombre se divulgó por todos lados. Para los que no sé de dónde sacaron mi número de celular y el de mi familia y nos mandaban mensajes por Whatsapp, para los que nos llamaron para confirmarlo a más no poder sin siquiera conocerme, para la productora que sin importarle mi estado me llamó para que dé información para un canal de tv siendo que hace minutos me había enterado”, escribió.

“No tienen idea lo que fue para mí enterarme por cadenas de wpp lo de mi madre, ¿por qué no hablaron con nosotros primero? ¿Quién tuvo esa información y prefirió difundirla antes que avisarnos?”, expresó la hija de la víctima. Y señaló que “existe algo llamado karma, y vuelve cuando menos lo esperas. La justicia divina se va a encargar de cada uno de ustedes. Esperen. Yo no guardo rencor, traté de casi no leer nada. Pero me enteré de muchas cosas. Tuve que eliminar todas mis redes sociales para que dejen de molestarme. 284 solicitudes de amistad de gente que no conozco me llegaron”.

Además, según publicó la joven, su madre tomó todas las precauciones necesarias ante la emergencia sanitaria, ya que era una profesional de la salud que se desempeñaba como pediatra. “Ella se y nos cuidaba un montón, tuvo muchísimas precauciones tanto con el dengue y cómo con el corona… Se cuidó tanto de todo, ¿y saben qué? mamá dio positivo a dengue y Coronavirus”, dijo.

En otra parte de su mensaje en las redes, la chica, contó: “Yo no volví a ver a mi mamá, así como murió la pusieron en un cajón con todas sus cosas, hasta su colchón, y la enterraron. Nadie pudo estar ahí para rezar por ella, para despedirse. Así de cruda es esta enfermedad, quédense en su casa. Espero que mi madre haya sido la primera y última contagiada acá”.

Este caso que conmovió a toda la provincia vecina, tuvo cierta similitud con el primer caso de coronavirus en San Juan. El sábado pasado, el gobernador Sergio Uñac, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter y luego en un mensaje a través de los medios de comunicación.

Rápidamente, muchas personas, filtraron a través de las redes sociales y mensajes de Whatsapp la identidad de la joven de 29 años que padece el virus y se encuentra cumpliendo el aislamiento en su casa.

El caso, provocó una enorme conmoción en San Juan, las redes sociales, se llenaron de publicaciones y escraches a la paciente e incluso, hubo personas que llegaron hasta el domicilio de la mujer y arrojaron piedras, por lo que la Policía de San Juan, tuvo que montar un operativo de seguridad en la zona, tal como mostró Canal 13.

Las autoridades del Ministerio de Salud de San Juan, criticaron duramente la reacción de las personas que apuntaron contra la joven que atraviesa un duro momento producto de la enfermedad. La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, señaló que fue “lamentable la reacción de los sanjuaninos”, y comentó que este no será el único caso que habrá en la provincia. Por este motivo, pidió más solidaridad a la sociedad con los enfermos.