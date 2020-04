Educación en cuarentena: ¿los alumnos serán evaluados durante el aislamiento?

Los colegios de la República Argentina se encuentran sin llevar a cabo clases presenciales, ya que desde el pasado día lunes 16 de marzo, esta actividad fue suspendida en todo el país con el objetivo de ralentizar el avance del COVID-19. No obstante, desde la mayoría de estas instituciones, se sigue manteniendo el contacto con los alumnos, mediante clases online o enviándoles material descargable para que estudien y practiquen.

A pesar de todas estas medidas que se realizan para que los estudiantes no se atrasen tanto con los contenidos de este particular ciclo lectivo, hay una pregunta que surge frecuentemente en las familias de estos alumnos ¿se evaluará a los estudiantes durante la cuarentena?

Esto es algo complicado de responder, ya que si bien desde el Concejo Federal buscan que en todas las provincias del país se trabaje de igual forma, los gobernadores tienen la última palabra para decidir como se trabajará en su jurisdicción. Además, el hecho de realizar un exámen se complica en varios sectores del país, debido a la mala conexión a internet.

Por ejemplo en las provincias del noreste y noroeste de Argentina, es donde más complicado se hace realizar este tipo de educación vía internet, debido no sólo a la falta de una conexión estable, si no a la falta de dispositivos tecnológicos. Acerca de esto, autoridades del Ministerio de Educación de Salta manifestaron lo siguiente: “No se evaluará porque es imposible hacerlo. Nuestro realidad muestra que muchos alumnos no tienen conectividad o no disponen de computadora o celular. Sí se intentará hacer un seguimiento del alumno, de que haya devoluciones a las tareas realizadas, pero no con la finalidad de acreditar”.

A raíz de todo esto, no se pueda dar una respuesta concreta a ese cuestionamiento, ya que si bien en la mayoría de provincias de Argentina, la idea es evaluar a los jóvenes cuando se retomen las clases presenciales, hay otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza o Misiones que ya se encuentran buscando maneras de evaluar a los alumnos de forma remota.