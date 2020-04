Alberto Fernández: "No vamos a terminar la cuarentena"

Este lunes, el presidente Alberto Fernández, anunció en diálogo con TN que: "La cuarentena va a seguir, pero podemos flexibilizarla. Hicimos un enorme esfuerzo y no lo podemos perder". Además aclaró, "las clases seguro que no van a volver el próximo 13 de abril. Debemos cuidar que el transporte público no se llene de gente".

El mandatario, en una entrevista con Joaquín Morales Solá, además dijo "no tenemos relajarnos, no es verdad que aún haya pasado el problema. Hemos dado un gran paso, miren lo que pasa en otros países" y que el mérito del éxito de la cuarentena es de "todos los argentinos" . Al tiempo que agregó "el mundo mira con atención lo que Argentina ha hecho. Algunos nos ponen de ejemplo como modelo a seguir"

Respecto al costo económico provocado por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Fernández, declaró: "Vamos a tener un costo grande en la economía, pero la prioridad es cuidar a los argentinos. La preservación de la empresa y del trabajo es central. La vida seguirá y quiero que en ese momento nadie tenga temor de perder su empresa o su trabajo".

Sobre como se encuentra actualmente el país preparado sanitariamente, el presidente dijo: "Cuanto más demoremos la cuarentena, más tiempo vamos a ganar para fortalecernos en insumos y de atender el pico de la epidemia. Tenemos tres fábricas en el país que producen respiradores. Eso marca lo importante que es la industria en la Argentina".