Decía que el COVID-19 era "un resfrío cualquiera" y murió de coronavirus

Recientemente en Buenos Aires se produjo el fallecimiento de un adulto mayor de 74 años de edad, debido al virus COVID-19. La particularidad que tiene este deceso, es que este sujeto se mostró en contra del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mencionando que el coronavirus era "un resfrío como cualquiera".

Se trata de Ángel José Spotorno, un anciano de 74 años de edad, que durante sus últimos días de vida se dedicó a organizar marchas en contra de la cuarentena obligatoria, expresando que a él "nadie lo iba a frenar". Luego de su fallecimiento Marita Riera, prima de Spotorno, contó detalles acerca de los pensamientos de este abuelo, a distintos medios de comunicación.

Riera cuenta que Spotorno creía que el coronavirus "era un resfrío como cualquiera. Se murió pensando que tenía una alergia, aunque se asustó un poco cuando me dijo: ‘Me la pesqué’. Me preocupa, porque no sé cuánta gente debe de estar pensando lo mismo".

Finalmente, la mujer aseguró que su primo no respetaba las recomendaciones del personal sanitario y que salía a la calle sin ningún tipo de precaución. "Él me decía: ‘Me voy caminando a todas partes, no me va a agarrar nada’. Ni sé si usaba barbijo. Y saludaba a todos, hasta al policía de la esquina. Él estaba tranquilo: decía que nadie lo iba a frenar”, contó Riera.