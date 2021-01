Policía retó a los usuarios de un tren por no llevar barbijo

El constante aumento de casos hizo enojar a un efectivo policial que "reto" a los usuarios de un tren por no usar barbijos. La escena fue compartida por un usuario de Twitter. En el mismo se lo ve en el tren Sarmiento, donde les solicita a los pasajeros que se coloquen el tapaboca. Del mismo modo emitió un discurso sobre los cuidados a tener en cuenta.

En el video se lo escucha indicar: "Por favor, les pido que se coloquen el barbijo como corresponde. La persona que no lo tenga colocado lo voy a bajar de la formación, sea blanco, amarillo, negro, violeta o de la raza que sea. Mujer, hombre, no me interesa". Luego de ello les expresó que les enseñaría a tomar conciencia sobre lo que esta pasando en la actualidad en cuanto la pandemia.

En un momento un vendedor ambulante lo intenta interrumpir pero de inmediato le pidió tomar silencio. Al mismo tiempo enfatizó sobre los cuidados por ello es que les preciso: "Así que por favor señores empiecen a mostrar colaboración, esencialmente en el transporte público que es el peor lugar de contagios. Esto que estoy haciendo va más allá de mis funciones".

Entre sus palabras aludió enfáticamente a los más jóvenes, quienes transitan el virus con menores complicaciones que los adultos mayores. En un momento subrayó que espera que no llegue la segunda ola, pero en caso de ello buscó que piensen en sus padres o abuelos que pueden llegar a parar en un hospital con un respirador artificial. Al finalizar todo el vagón comenzó a aplaudir.