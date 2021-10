Fernández llegó a Roma y arranca agenda clave por el FMI

El presidente Alberto Fernández llegó a Roma, primera escala de su viaje a Europa, en el que participará de la Cumbre de Líderes del G20 y se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Además, el domingo, con el fin de abordar la recuperación global pospandémica, y luego la comitiva viajará a la ciudad escocesa de Glasgow para intervenir en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

Alberto Fernández, acompañado por la Primera Dama, Fabiola Yañez, y la comitiva oficial, aterrizó este viernes a las 11:45 hs de Argentina, las 16:45 de Roma. El Jefe de Estado fue recibido en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci, ubicado en el municipio de Fiumicino, por el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés; la embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva; y el ministro Plenipotenciario de la Cancillería italiana, Uberto Vanni d'Archirafi.

La actividad oficial en Italia comenzará desde este sábado a partir de las 5 (hora argentina) en el Centro de Convenciones La Nuvola de Roma, donde los líderes y Jefes de Estado asistirán a la ceremonia de bienvenida y, tras la tradicional foto oficial del evento, participarán de la primera sesión plenaria del G20, que se realizará bajo la temática “Economía global y salud global”.

El mandatario argentino sostendrá el sábado diversas reuniones bilaterales con líderes como Angela Merkel; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón; y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Asimismo, ese mediodía (horario argentino) será su encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

A partir de las 14 Fernández concurrirá a un evento ofrecido por el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno, en las Termas de Diocleciano. Y a su término asistirá a una cena ofrecida por el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palazzo del Quirinale.

El domingo a las 7 comenzará la segunda sesión de la Cumbre, “Cambio climático y medioambiente”, tras la cual se realizará la tercera plenaria: “Desarrollo sostenible", en la que intervendrá el presidente Fernández en un horario estimado en torno a las 10:20, hora argentina.

Previamente, el mandatario argentino sostendrá encuentros con la Reina Máxima de los Países Bajos; el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El ministro de Economía Martín Guzmán, ya estaba en suelo italiano con una agenda cargada. En primer término, participó hoy del encuentro de ministros de Finanzas y de Salud del G20 (G20 Joint Finance and Health Meeting), a lo que sumó también sendas reuniones bilaterales con funcionarios de Alemania y Francia, entre otras actividades.

En tanto, mañana será parte del grupo que acompañará al Presidente en bilaterales y reuniones de distintas temáticas, entre ellas el encuentro con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Lo cierto es que este encuentro será el segundo en seis meses, lo que pone de manifiesto el interés que tienen tanto para la Argentina como para el organismo las conversaciones que se llevan adelante para alcanzar un nuevo entendimiento.

“Si todavía no cerramos un acuerdo (con el FMI) es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda”, expresó el Presidente en un acto que se realizó esta semana. Lo cierto es que el reloj corre para ambas partes ya que en diciembre hay un fuerte vencimiento y lo mejor sería postergarlo de común acuerdo, en aras de cerrar un programa antes de marzo 2022 y proteger las reservas del BCRA.