Argentina donó un millón de vacunas AstraZeneca a Vietnam y Mozambique

Durante la jornada del lunes, el canciller Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dieron precisiones sobre la donación de más de 1 millón de vacunas de Astrazeneca contra el coronavirus que la Argentina hará a Vietnam y Mozambique, y próximamente a la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO).

Vizzotti aseguró que la Argentina "tiene stock suficiente" de vacunas contra la Covid-19 para los refuerzos con terceras dosis en el "100 por ciento de la población", en una conferencia de prensa que brindó en Ezeiza. "Estamos con un stock de vacunas para garantizar el inicio de esquemas, para quienes lo deben completar y para la tercera dosis, refuerzos para la población que vaya cumpliendo los seis meses, priorizando la población de riesgo", detalló.

La ministra destacó que el país está en "ese circulo virtuoso donando vacunas porque hasta que cada país no acceda a la vacuna no vamos a dar vuelta la página de la pandemia, que no terminó". Cafiero, en tanto, destacó que la Argentina "suma prestigio a partir de desarrollos propios" de vacunas contra el coronavirus para "abastecer al país" y también para "otros países".

"Estamos en ese círculo virtuoso donando vacunas porque hasta que cada país acceda a la vacuna no vamos a dar vuelta la página de la pandemia", agregó. En ese sentido, remarcó el porcentaje de personas vacunadas en la Argentina como un hecho fundamental para "minimizar el impacto" de una eventual nueva ola el año próximo, cuando vuelva los meses fríos.

"La situación del avance de la vacunación y el stock en Argentina está asegurado para las terceras dosis de refuerzos, para personas que no iniciaron el esquema y para quienes completaron esquemas, están aseguradas. Tenemos vacunas para este año y para 2022", enfatizó. Pero insistió en remarcar que la pandemia del Covid 19 no finalizó y que el virus "llegó para quedarse" y que el Gobierno sigue con atención los rebrotes que en Europa, que -según dijo- responde a un efecto "multicausal".