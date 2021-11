Persiguió a su marido por infiel y descubrió que la engañaba con su sobrina

Una situación sacada de una película salió a la luz recientemente en Buenos Aires durante la presente semana. Lo que ocurrió fue que una mujer sospechaba que su marido le era infiel, por lo que decidió seguirlo hasta la provincia de Mendoza. Allí descubrió que su amante era nada más ni nada menos que su sobrina.

Este sujeto le dijo a su esposa, con quien tienen 4 hijos en común, que tenía reuniones de negocios pactadas en Tigre. Sin embargo ella estaba segura de que le estaba mintiendo así que se puso a seguirlo de manera sigilosa. En ese momento descubrió que realmente estaba por viajar a Misiones por lo que sacó un pasaje para no perderle el rastro.

Efectivamente ambos llegaron a Puerto Iguazú donde ella averiguó y se hospedó en el mismo lujoso hotel que lo hizo su pareja. Este se encuentra sobre la Ruta Nacional 12 donde los dos ingresaron a habitaciones distintas el pasado viernes al mediodía. Luego de esto la mujer decidió pegar un cartel en la puerta donde estaba su marido con su amante.

El mismo decía :“Sé que estás con tu amante, te espero abajo, tu mujer y madre de tus 4 hijos”. Esto efectivamente sucedió y ella se sentó en uno de los sillones que estaban en el ingreso del hotel, momento en el que empezó a llorar. Esto fue notado por los trabajadores que le consultaron que estaba sucediendo.

Ella les respondió que estaba esperando a su marido que estaba con su amante. Ante esta revelación estas personas le pidieron que no hiciera "escenas" en el lugar para no incomodar a los otros huéspedes. Ella respondió que era una persona "con cultura" por lo que no tenía ese tipo de actitudes.

Minutos después su esposo bajó con la amante y ahí descubrió que se trataba nada más ni nada menos que de su sobrina. En ese instante intercambiaron algunos gritos pero no pasó a mayores. La mujer entregó su llave y se retiró ya que no había traído ningún tipo de equipaje. En cambio la pareja de infieles ya había pagado la estadía por 3 noches pero decidieron irse sin decir absolutamente nada, apenas una hora después de lo sucedido.