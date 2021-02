Desgarrador testimonio: 'Me amenazaba con llamar amigos para violarme'

Recientemente una mujer víctima de violencia de género se animó a denunciar en las redes la situación que esta atravesando. La afectada mencionó que su ex pareja la esta haciendo vivir un infierno. Este hombre la golpeó en reiteradas oportunidades, la secuestró y hasta llegó a amenazar con violarla en manada.

Mariana Cerchiara, dueña de una agencia de modelos contó que su ex novio llamado Facundo Caldiero no la deja en paz. Este sujeto llegó a mantenerla cautiva en una casa, permitiendo que de vez en cuando se comunique con sus familiares para que no sospechen nada.

"Un sábado volvimos al departamento, me pegó una piña en la cara y me rompió el teléfono celular contra la pared. Al día siguiente estuve encerrada, entonces me dio un teléfono usado para que llame a mi familia porque si no se iban a dar cuenta. Todo lo que hacía era pensado”, relató Cerchiara en medios de la ciudad de La Plata.

Sin embargo esta no fue la única situación traumática que le tocó vivir. En un momento dado el malnacido con el que estuvo en pareja durante dos años, intentó quemarla viva en una estación de servicio cuando ella intentaba escaparse de él.

Lamentablemente si bien ella realizó una denuncia formal en una dependencia policial, todavía la Justicia no tomó medidas estrictas en el caso. Solamente se determinó que el violento debía hacer un tratamiento psicológico y que no podía acercarse a la víctima. Sin embargo en una ocasión el violó la perimetral.

"La justicia no hace nada. No lo llamaron nunca a declarar. Están los audios. Hay uno en el que le dice que la va a cortar en pedazos y otro que va a comprar una pistola 9 milímetros. 'Te voy a matar y después me voy a matar yo', le dijo", reveló el abogado de la afectada.