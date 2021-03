L-Gante en una entrevista recordó su noche en un calabozo sanjuanino

Durante su última entrevista en la que tuvo como base detallar su nuevo éxito, el joven cantante recordó su noche en un calabozo de San Juan. Al mismo tiempo relató el momento en que grabó su primer tema.

En una entrevista para el medio nacional Filo New, L-Gante mencionó "Yo estaba de gafas, todo empilchado. Me mandaron a un calabozo, pero me apartaron un poco porque estaba explotado. Me conocían todos, me decían `L-Gante, cantante algo`". De este modo contó detalles de la noche que pasó en un calabozo de una comisaría sanjuanina.

El verano tuvo como base musical su tema "RKT". El mismo ahora suma más de 27 millones de reproducciones con su nueva Music Session del reconocido productor Bizarrap. Sin embargo, hace poco fue noticia por terminar detenido por la policía local en la ciudad de Villa Krause.

Según lo que recordó "Me agarraron por boludo, por subirme a lugares... Lo que pasó es que salí del hotel a saludar a unos fans. Y uno me dice, `L-Gante, vamos a dar una vueltita en la manzana en el auto. Me subí. En el camino veo a un patrullero, después a cuatro".

Sobre esto agregó: "Me dijeron que andaba haciendo disturbios en la calle, que las cámaras habían detectad que fumaba marihuana y que en San Juan es diferente. No tenía drogas, querían encontrar algo raro. Y me llevaron. Sabía que no me podía quedar mucho tiempo en la comisaría".