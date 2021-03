L-GANTE avisó: le robaron la bici de su trabajo y quedó grabado en video

La semana pasada, el líder de L-GANTE, Elian Valenzuela, había sido detenido por ocasionar disturbios en la vía pública, mientras se encontraba de visita en San Juan. En su momento, Valenzuela apuntó contra la Policía local en sus historias de Instagram y contó que "los milicos contentos porque detuvieron al L-Gante y afuera del hotel robaron una bici". Ahora se conoció la identidad de la víctima del robo.

Se trata de Déborah Astorga de 30 años, que estaba trabajando en la Farmacia Cristal cuando le sustrajeron el rodado. El robo ocurrió el pasado 9 de marzo sobre calle República del Líbano y Avenida España, Rawson, cerca de donde estaba hospedado el artista. La víctima se percató del robo a los pocos minutos y radicó la denuncia en la Comisaría 24 pero todavía no ha podido dar con su herramienta de trabajo. Por fortuna, el robo quedó registrado en una cámara de seguridad.

"Hasta cuando hay que andar con miedo, o buscarle la vuelta a como manejarnos simplemente para no tentar a quien nos puede robar?", se lamentó Déborah por redes sociales. Además, la joven agregó que "no puede ser que hayan logrado desaparecer y que ninguna cámara logre ver que fue de ellos". La damnificada imploró a los sanjuaninos a reconocer al hombre que sale en el video: "Por favor si alguien la ve me avisa. Tengo todos los papeles, es mía".