Demencial: un abuelo violó a una niña de 4 años y luego se justificó

Un hecho demencial e indignante se vivió en la ciudad cordobesa de Bell Ville. Un abuelo de 90 años confesó haber violado a una niña de 4 años, y para justificarse ante el reclamo de una vecina, dijo: ‘sólo trabajé con la lengua, no se me para’.

Todo Córdoba se encuentran conmocionados por lo sucedido. Los vecinos del lugar apuntaron también a la madre, acusándola de entregar al jubilado por dinero. Los habitantes de la zona señalaron que no sería raro, puesto que es un lugar con muchas necesidades económicas, según publicó Diario Crónica.

El caso tomó estado público gracias a que un vecino grabó la secuencia en la que una vecina le recriminaba al abuelo lo sucedido. El video se fue pasando por Whatsapp y en un momento ya todos en la ciudad lo tenían, hasta llegó a la prensa nacional.

La vecina que increpó al jubilado contó a Crónica TV que el abusador no entiende que lo que le hizo a la nena de 4 años está mal. EN las imágenes sorprende la naturalidad con la que el hombre se tomó todo lo sucedido. "sólo trabajé con la lengua, no se me para", se justificó entre risas. Por su parte la vecina acusó que "es una violación igual", a lo que el anciano le dijo "Y bueno".