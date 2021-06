Carnicero bajó sus precios y arrasó con sus ventas en pocas horas

En las últimas horas una carnicería llamada "El Chiki" revolucionó todo Comodoro Rivadavia tras publicar ofertas en distintos tipos de cortes de carne de primera calidad y vendió más de 2.000 kilos en pocas horas. "No hay que aumentar para ganar, hay que vender más, no hay secretos", aseguró tras finalizar su jornada.

Según publicó el portal ADNSUR, las ofertas eran por dos días, en la primera jornada antes de las 9 de la mañana -horario de apertura del local- ya había gente haciendo fila para obtener estos cortes.

La promoción tiene cortes "comunes" a $440 y $330 y cortes especiales a $599. "Estaba todo muy tranquilo y pusimos precios especiales para que la gente venga y pueda llevar de todo un poco", expresó Rubén al portal ADNSUR de esa ciudad.

Además el carnicero explicó que estos son unos precios cuidados no son del gobierno. “Los hago yo por mi cuenta: todos los cortes de carne a un mismo precio. Es el precio más bajo de Comodoro y tengo más de 2.300 kilos de stock para que la gente aproveche a comprar carne buena y a buen precio", agregó.

Sin embargo, pese a que el carnicero imaginó que con su stock podía cubrir la doble jornada de ofertas, terminó ocurriendo lo contario. Es que al finalizar el día de su promoción, todo terminó siendo un total éxito. Es que Rubén logró vender más de 2.000 kilos en el primer día y se quedó sin mercadería.

"Estamos preparando todo para hoy (miércoles), nos quedamos sin carne. Vendimos más de 2000 kilos en un día y tuve que comprar más carne porque no iba a tener nada para vender este miércoles", aseguró el dueño de la carnicería feliz por su exitosa venta. "No hay que aumentar para ganar, hay que vender más, no hay secretos", finalizó de forma exultante.